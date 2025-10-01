37 perce
Nagy a baj! Veszélyes betegséget terjeszthetnek a most előkerült kullancsok
Az elmúlt hetekben Tolna vármegyétől nem messze, Bács-Kiskunban afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek a kullancsok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.
A legnagyobb veszélyt a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancsok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyors mozgásúak, és több súlyos kórokozót hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de gyakran halálos kimenetelű betegség.
Miért veszélyesek ezek a kullancsok?
A Hyalomma kullancsok viselkedése és testfelépítése is eltér a hazánkban megszokott fajoktól:
- könnyebben tapadnak meg embereken és állatokon,
- hosszabb ideig maradhatnak a bőrön,
- gyorsabban terjednek.
Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses lázat, de a hordozó kullancsok felbukkanása fokozott óvatosságot indokol.
Be lehet jelenteni a gyanús példányokat
A veszélyes fajok feltérképezésében a kullancsfigyelő portál nyújt segítséget. Itt bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat kutatóközpontok vizsgálják meg, így pontosabb kép alakulhat ki a Hyalomma fajok hazai terjedéséről.
A szakemberek szerint gyanús kullancsot soha ne érintsünk közvetlenül. A legbiztonságosabb, ha egy zárható dobozba vagy fiolába helyezzük, és az útmutató szerint jelentjük be a portálon.
Védekezési tanácsok
Kirándulás vagy szabadtéri munka során viseljünk zárt ruházatot, használjunk kullancsriasztót, a szabadban töltött idő után mindig vizsgáljuk át a testünket, az állattartók fordítsanak kiemelt figyelmet az állatok átvizsgálására is.
Az afrikai eredetű kullancsok megjelenése nem egyedülálló jelenség. Az elmúlt években Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak Hyalomma példányokat, ami a klímaváltozás hatására bekövetkező észak felé terjedés egyértelmű bizonyítéka.
A kecskeméti eset is mutatja: ezek a veszélyes kullancsok már hazánkban is megjelenhetnek. A lakossági bejelentések kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szakemberek időben reagálhassanak.