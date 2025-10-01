Nagy a baj! Veszélyes betegséget terjeszthetnek a most előkerült kullancsok

A legnagyobb veszélyt a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancsok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyors mozgásúak, és több súlyos kórokozót hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de gyakran halálos kimenetelű betegség.

A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Forrás: MW archívum

Miért veszélyesek ezek a kullancsok?

A Hyalomma kullancsok viselkedése és testfelépítése is eltér a hazánkban megszokott fajoktól:

könnyebben tapadnak meg embereken és állatokon,

hosszabb ideig maradhatnak a bőrön,

gyorsabban terjednek.

Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses lázat, de a hordozó kullancsok felbukkanása fokozott óvatosságot indokol.

Be lehet jelenteni a gyanús példányokat

A veszélyes fajok feltérképezésében a kullancsfigyelő portál nyújt segítséget. Itt bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat kutatóközpontok vizsgálják meg, így pontosabb kép alakulhat ki a Hyalomma fajok hazai terjedéséről.