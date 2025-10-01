október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nem jó hír

51 perce

Nagy a baj! Veszélyes betegséget terjeszthetnek a most előkerült kullancsok

Címkék#betegség#fertőzés#kullancs

Az elmúlt hetekben Tolna vármegyétől nem messze, Bács-Kiskunban afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek a kullancsok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.

Bencze Péter

A legnagyobb veszélyt a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancsok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyors mozgásúak, és több súlyos kórokozót hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de gyakran halálos kimenetelű betegség.

A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek
A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Forrás: MW archívum

Miért veszélyesek ezek a kullancsok?

A Hyalomma kullancsok viselkedése és testfelépítése is eltér a hazánkban megszokott fajoktól:

  • könnyebben tapadnak meg embereken és állatokon,
  • hosszabb ideig maradhatnak a bőrön,
  • gyorsabban terjednek.

Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses lázat, de a hordozó kullancsok felbukkanása fokozott óvatosságot indokol.

Be lehet jelenteni a gyanús példányokat

A veszélyes fajok feltérképezésében a kullancsfigyelő portál nyújt segítséget. Itt bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat kutatóközpontok vizsgálják meg, így pontosabb kép alakulhat ki a Hyalomma fajok hazai terjedéséről.

A szakemberek szerint gyanús kullancsot soha ne érintsünk közvetlenül. A legbiztonságosabb, ha egy zárható dobozba vagy fiolába helyezzük, és az útmutató szerint jelentjük be a portálon.

Védekezési tanácsok

Kirándulás vagy szabadtéri munka során viseljünk zárt ruházatot, használjunk kullancsriasztót, a szabadban töltött idő után mindig vizsgáljuk át a testünket, az állattartók fordítsanak kiemelt figyelmet az állatok átvizsgálására is.

Az afrikai eredetű kullancsok megjelenése nem egyedülálló jelenség. Az elmúlt években Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak Hyalomma példányokat, ami a klímaváltozás hatására bekövetkező észak felé terjedés egyértelmű bizonyítéka.

A kecskeméti eset is mutatja: ezek a veszélyes kullancsok már hazánkban is megjelenhetnek. A lakossági bejelentések kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szakemberek időben reagálhassanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu