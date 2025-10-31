október 31., péntek

Farkas névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép munka!

34 perce

Különleges küldetést teljesítettek a kutató-mentők hős kutyái

Címkék#Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület#kutya#csapatmunka#hős#Badacsonyi László

Teol.hu

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület kutyavezetői és hűséges négylábú társaik ismét bizonyították felkészültségüket és elhivatottságukat. A rendőrség új szabályozása szerint a hivatalosan elrendelt személykeresésben részt vevő kutyának és vezetőjének vizsgát kell tennie, hogy továbbra is dolgozhassanak éles bevetéseken.

Badacsonyi László elnök és Ringeisen Gábor a sikeres vizsgát tett keresőkutyákkal
Badacsonyi László elnök és Ringeisen Gábor mentőkutya-vezető a sikeres vizsgát tett keresőkutyákkal
Forrás: Facebook/Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület

A Szekszárdi csapat tagjai sikeresen teljesítették ezt a vizsgát, ezzel megerősítve, hogy készen állnak a további önkéntes mentési feladatokra.

A vizsga nemcsak szakmai próba volt, hanem elismerése is annak a rengeteg gyakorlásnak, odaadásnak és csapatmunkának, ami a kutató-mentők mindennapjait jellemzi. A sikeres teljesítés újabb bizonyíték arra, hogy ezek a hős kutyák és vezetőik bármikor készen állnak segíteni, ha bajba jutott embert kell megtalálni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu