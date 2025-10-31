Különleges küldetést teljesítettek a kutató-mentők hős kutyái

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület kutyavezetői és hűséges négylábú társaik ismét bizonyították felkészültségüket és elhivatottságukat. A rendőrség új szabályozása szerint a hivatalosan elrendelt személykeresésben részt vevő kutyának és vezetőjének vizsgát kell tennie, hogy továbbra is dolgozhassanak éles bevetéseken.

Badacsonyi László elnök és Ringeisen Gábor mentőkutya-vezető a sikeres vizsgát tett keresőkutyákkal

Forrás: Facebook/Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület

A Szekszárdi csapat tagjai sikeresen teljesítették ezt a vizsgát, ezzel megerősítve, hogy készen állnak a további önkéntes mentési feladatokra.

A vizsga nemcsak szakmai próba volt, hanem elismerése is annak a rengeteg gyakorlásnak, odaadásnak és csapatmunkának, ami a kutató-mentők mindennapjait jellemzi. A sikeres teljesítés újabb bizonyíték arra, hogy ezek a hős kutyák és vezetőik bármikor készen állnak segíteni, ha bajba jutott embert kell megtalálni.