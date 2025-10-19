Különleges szolgálatot teljesítettek a gyerekek

Tartalmas és jó hangulatú közösségi napot szerveztek a Magyar Zarándokút szekszárdi szakaszán Janó Attiláné hitoktató vezetésével hittanos gyerekek. A lelkes csapat reggel fél 8-kor indult Palánktól, és délig szorgalmasan dolgozott a jelzések felfestésén. Útközben a Rózsakertig is eljutottak, ahol négy új madárodút helyeztek ki, gazdagítva ezzel a környék élővilágát.

A gyerekek kalandja a szekszárdi rózsakertnél ért véget

Forrás: Facebook

A plébánián rövid pihenőt és közös tízóraizást tartottak, majd folytatták útjukat a természetben. A programon összesen 23 fő vett részt, köztük 5 felnőtt segítő. A Rózsakertnél a szülők szőlővel fogadták a csapatot.