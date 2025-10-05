október 5., vasárnap

Vadászati szezon

2 órája

Különleges trófeák bizonyítják, hogy sikerrel jártak a vadászok

Kutny Gábor

Javában zajlik a vadászati szezon a hazai erdőkben. Ezúttal három magyar vendég vadász járt sikerrel. A sikeres terítéket a Gyulaj Zrt. Bikács- kistápéi vadászterületén sikerült elejteni. A bikák trófeatömegei: 8,80k- 8,85-, 10,20-, 10,65-, 11,00- és 11,65 kilogramm. 

Gyulajon folyik a vadászati szezon
Forrás:  Facebook

 

 

