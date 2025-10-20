Küszöbön az újabb járvány? – Rémisztő dolgot mutatnak a számok

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint ismét emelkedést mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szekszárdi szennyvízben.

Rossz hírek érkeztek a koronavírussal kapcsolatban

Forrás: MW archívum

A központ jelentése alapján az országos átlag ugyan stagnál a 41. héten, de több városban – köztük Szekszárdon is – növekedést tapasztaltak a mintákban. Ez arra utal, hogy a következő hetekben a fertőzések száma is emelkedhet.

Az NNGYK adatai szerint Szekszárdon, valamint Budapesten, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsen, Zalaegerszegen és több más nagyvárosban az örökítőanyag mennyisége az „emelkedett” tartományban van. Csökkenést egyetlen településen sem mértek.

A szennyvízvizsgálat a járvány korai jelzőrendszereként működik, így a mostani növekedés valószínűsíti, hogy a megbetegedések száma hamarosan ismét emelkedhet. Bár a járványhelyzet jelenleg kezelhető, a hatóságok fokozott figyelmet javasolnak, különösen a zárt közösségekben, iskolákban és egészségügyi intézményekben.