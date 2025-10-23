1 órája
Kvíz, kreativitás, közösség: ilyen még nem volt a magyar fiatalok között!
A világjátékot a magyar nemzetpolitika kiemelkedő alakja, Potápi Árpád János emlékének ajánlják a szervezők. Az államtitkárként és közösségi vezetőként végzett munkája során fáradhatatlanul dolgozott a diaszpórában, a határon túl és itthon élő magyarok összekapcsolásáért. A Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka az ő szellemiségét viszi tovább: összekötni, megszólítani, megerősíteni a világban élő magyar fiatalokat – közös gondolkodásra és alkotásra hívva őket.
A programot a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, a Világmagyarság Network Programiroda és a Forgass a Földért Alapítvány közösen szervezi.
Kvíz és kreatív videó – már 154 regisztrált fiatal
A játék első fordulójában eddig 154 fiatal regisztrált a világból, és töltötte ki a Magyarországról szóló online kvízt. A szervezők örömmel fogadták a jelentkezést, regisztrációt, bár sokan jelezték, hogy nem vállalják a videókészítést, mégis fontosnak tartják, hogy részesei legyenek a kezdeményezésnek. Ez is bizonyítja, hogy a játék közösségépítő ereje túlmutat az alkotáson – már a részvétel is érték.
A szervezők úgy döntöttek, hogy a regisztrációt egészen a videók beküldésének határidejéig, 2025. november 22-ig nyitva tartják, hogy minél több magyar származású fiatalhoz eljusson a lehetőség. Arra kérnek mindenkit, akinek van magyar gyökerű rokona, barátja vagy ismerőse bárhol a világban, értesítse őt erről az inspiráló kezdeményezésről.
Kreatív videó – „Mit jelent számomra magyarnak lenni?”
A játék második szakaszában a résztvevőknek egy maximum 5 perces (de akár 1–2 perces) kreatív videót kell készíteniük, amelyben személyes nézőpontból mutatják be, mit jelent számukra magyarnak lenni. A stílus szabadon választható: lehet portréfilm, jelenetjáték, montázs, verses vagy zenei alkotás – sőt, ezek kombinációja is. A cél, hogy az alkotás tükrözze az egyéni élményeket, érzéseket, gondolatokat.
Nemzetközi zsűri – világszínvonalú értékelés
A beérkezett videókat nemzetközi zsűri értékeli, amelynek elnöke Prof. Karl Bardosh, a New York University professzora, magyar származású filmes szakember. Bardosh professzor a magyar diaszpóra elkötelezett támogatója, aki évtizedek óta segíti a magyar kulturális értékek nemzetközi megjelenését. A világ egyik legismertebb mobiltelefonos videókészítési szakértőjeként számos nemzetközi filmfesztivál zsűrijének vezetője, aki örömmel vállalta a Kapocs program mentorálását is.
A professzor a következő hetekben oktatóanyagokkal segíti a fiatalokat abban, hogyan készítsenek hatásos, személyes rövidfilmet – akár egyszerű eszközökkel, mobiltelefonnal.
A zsűribe magyarországi, határon túli és diaszpórabeli szakembereket is bevonnak, hogy a fiatalok alkotásait sokszínű, nemzetközi szemlélettel értékeljék – méltó módon tükrözve a magyarság globális közösségét.
Díjak és közös élmények
A legjobb alkotók közül 7 fiatal 2026. január 16–22. között Magyarországra utazhat, ahol egy különleges, közös programon vehetnek részt más kontinensekről érkező magyar fiatalokkal, magyarországi települések mentorálásával. Ez a hét nemcsak jutalom, hanem életre szóló élmény, valódi találkozás a világ magyarságával.
A magyarországi döntőre 2026. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor – ennek keretében hirdetik ki a világjáték győztesét.
A fődíjas jutalma: 2026 augusztusában két hétre érkezhet Magyarországra – három családtagot vagy barátot is magával hozhat. Ez a lehetőség valódi kapocs lehet nemzedékek és közösségek között!
A Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka nemcsak egy verseny, hanem egy közös jövő kezdete. Minden beküldött videóval tovább visszük Potápi Árpád János örökségét – az összetartozás, a közösség és a magyarság szellemiségét.