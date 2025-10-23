október 23., csütörtök

Nemzetközi zsűri – világszínvonalú értékelés

1 órája

Kvíz, kreativitás, közösség: ilyen még nem volt a magyar fiatalok között!

Címkék#határ#kvíz#Kreatív

A világjátékot a magyar nemzetpolitika kiemelkedő alakja, Potápi Árpád János emlékének ajánlják a szervezők. Az államtitkárként és közösségi vezetőként végzett munkája során fáradhatatlanul dolgozott a diaszpórában, a határon túl és itthon élő magyarok összekapcsolásáért. A Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka az ő szellemiségét viszi tovább: összekötni, megszólítani, megerősíteni a világban élő magyar fiatalokat – közös gondolkodásra és alkotásra hívva őket.

Teol.hu

A programot a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, a Világmagyarság Network Programiroda és a Forgass a Földért Alapítvány közösen szervezi. 

A Kapocs ereje, ami összeköt minket szerte a világban
Forrás: Beküldött fotó

Kvíz és kreatív videó – már 154 regisztrált fiatal

A játék első fordulójában eddig 154 fiatal regisztrált a világból, és töltötte ki a Magyarországról szóló online kvízt. A szervezők örömmel fogadták a jelentkezést, regisztrációt, bár sokan jelezték, hogy nem vállalják a videókészítést, mégis fontosnak tartják, hogy részesei legyenek a kezdeményezésnek. Ez is bizonyítja, hogy a játék közösségépítő ereje túlmutat az alkotáson – már a részvétel is érték.

A szervezők úgy döntöttek, hogy a regisztrációt egészen a videók beküldésének határidejéig, 2025. november 22-ig nyitva tartják, hogy minél több magyar származású fiatalhoz eljusson a lehetőség. Arra kérnek mindenkit, akinek van magyar gyökerű rokona, barátja vagy ismerőse bárhol a világban, értesítse őt erről az inspiráló kezdeményezésről.

Kreatív videó – „Mit jelent számomra magyarnak lenni?”

A játék második szakaszában a résztvevőknek egy maximum 5 perces (de akár 1–2 perces) kreatív videót kell készíteniük, amelyben személyes nézőpontból mutatják be, mit jelent számukra magyarnak lenni. A stílus szabadon választható: lehet portréfilm, jelenetjáték, montázs, verses vagy zenei alkotás – sőt, ezek kombinációja is. A cél, hogy az alkotás tükrözze az egyéni élményeket, érzéseket, gondolatokat.

Nemzetközi zsűri – világszínvonalú értékelés

A beérkezett videókat nemzetközi zsűri értékeli, amelynek elnöke Prof. Karl Bardosh, a New York University professzora, magyar származású filmes szakember. Bardosh professzor a magyar diaszpóra elkötelezett támogatója, aki évtizedek óta segíti a magyar kulturális értékek nemzetközi megjelenését. A világ egyik legismertebb mobiltelefonos videókészítési szakértőjeként számos nemzetközi filmfesztivál zsűrijének vezetője, aki örömmel vállalta a Kapocs program mentorálását is.

A professzor a következő hetekben oktatóanyagokkal segíti a fiatalokat abban, hogyan készítsenek hatásos, személyes rövidfilmet – akár egyszerű eszközökkel, mobiltelefonnal.

A zsűribe magyarországi, határon túli és diaszpórabeli szakembereket is bevonnak, hogy a fiatalok alkotásait sokszínű, nemzetközi szemlélettel értékeljék – méltó módon tükrözve a magyarság globális közösségét.

Díjak és közös élmények

A legjobb alkotók közül 7 fiatal 2026. január 16–22. között Magyarországra utazhat, ahol egy különleges, közös programon vehetnek részt más kontinensekről érkező magyar fiatalokkal, magyarországi települések mentorálásával. Ez a hét nemcsak jutalom, hanem életre szóló élmény, valódi találkozás a világ magyarságával.

A magyarországi döntőre 2026. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor – ennek keretében hirdetik ki a világjáték győztesét.

A fődíjas jutalma: 2026 augusztusában két hétre érkezhet Magyarországra – három családtagot vagy barátot is magával hozhat. Ez a lehetőség valódi kapocs lehet nemzedékek és közösségek között!

A Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka nemcsak egy verseny, hanem egy közös jövő kezdete. Minden beküldött videóval tovább visszük Potápi Árpád János örökségét – az összetartozás, a közösség és a magyarság szellemiségét.

 

