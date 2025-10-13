Több éve nem látott fordulat jött az albérletpiacon

Bár a lakás bérlés áraiban országos átlagban csökkenés figyelhető meg, a régiók között továbbra is jelentős különbségek vannak. A dél-dunántúli térség, benne Pécs városával, például közel három százalékos áremelkedést mutatott augusztushoz képest. Éves viszonylatban a bérleti díjak még mindig 6,5 százalékkal magasabbak, Budapesten pedig 6,6 százalékos drágulást mértek – ám a korábbi lendület egyértelműen megtört.

Lakás bérlés – változnak az árak. Forrás: Mediaworks

Lakás bérlés helyett vásárlás- Az Otthon Start program hatása

A piaci változások egyik legfontosabb oka az Otthon Start program, amely sok bérlőt ösztönzött arra, hogy inkább saját lakást vásároljon. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a támogatási konstrukció óriási lendületet adott az ingatlanpiac adásvételi oldalának, ugyanakkor érezhetően enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. Új egyensúly van kialakulóban – fogalmazott Balogh László.