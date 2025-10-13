35 perce
Több éve nem látott fordulat jött az albérletpiacon
Szeptemberben országosan 1,1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH és az Ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. Ilyen mértékű havi visszaesésre a lakás bérlés területén legutóbb 2020 decemberében, a koronavírus-járvány idején volt példa. A mostani tendencia évek óta nem látott fordulatot jelent a lakásbérleti piacon, amely az elmúlt időszakban folyamatos drágulást mutatott.
Bár a lakás bérlés áraiban országos átlagban csökkenés figyelhető meg, a régiók között továbbra is jelentős különbségek vannak. A dél-dunántúli térség, benne Pécs városával, például közel három százalékos áremelkedést mutatott augusztushoz képest. Éves viszonylatban a bérleti díjak még mindig 6,5 százalékkal magasabbak, Budapesten pedig 6,6 százalékos drágulást mértek – ám a korábbi lendület egyértelműen megtört.
Lakás bérlés helyett vásárlás- Az Otthon Start program hatása
A piaci változások egyik legfontosabb oka az Otthon Start program, amely sok bérlőt ösztönzött arra, hogy inkább saját lakást vásároljon. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a támogatási konstrukció óriási lendületet adott az ingatlanpiac adásvételi oldalának, ugyanakkor érezhetően enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. Új egyensúly van kialakulóban – fogalmazott Balogh László.
A szakértő szerint a bérleti díjak csökkenése nemcsak a kereslet mérséklődését, hanem a kínálat alakulását is befolyásolja. Az albérletszezon csúcsán még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan szerepelt az Ingatlan.com adatbázisában, mára ez a szám 17,6 ezerre csökkent. A bérbeadók számára a legfontosabb most az, hogy gyorsan találjanak bérlőt, hiszen a ki nem adott lakások esetén a bevételkiesés mellett a rezsi- és közös költségeket is nekik kell állniuk.
Vegyes kép az egyetemi városokban
A legnagyobb egyetemvárosokban eltérő irányba mozdultak el az árak. Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal, 180 ezer forintra nőtt a kiadó lakások átlagos bérleti díja. Ezzel szemben Pécsen ugyanekkora összeggel, 180 ezer forintra csökkent az átlagár. Székesfehérváron szintén mérséklődés figyelhető meg: a bérleti díjak középértéke 20 ezer forinttal lett alacsonyabb, jelenleg átlagosan 190 ezer forintot kérnek egy lakásért. Az adatok alapján a piac erőteljesen differenciálódik: míg egyes területeken még tart a drágulás, másutt a túlárazott ingatlanok iránti érdeklődés visszaesése okozza az árak csökkenését. A bérlők alkupozíciója erősödik, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremthet.
Szekszárd: ahol más szabályok érvényesek
Különleges helyzetben van Szekszárd, ahol a piac működését nem a klasszikus kereslet–kínálat törvényei, hanem elsősorban a fizetőképesség határozza meg – mondja Bihary Szabolcs, az Otthon Centrum helyi irodavezetője. Szekszárdon szinte semmi nem igaz abból, ami országosan jellemző. Más városokban például egy negyedik emeleti lakás olcsóbb az első emeletinél, nálunk viszont ez nincs így – magyarázza a szakértő. Egy 50–60 négyzetméteres lakás átlagosan 110–120 ezer forintért bérelhető, ehhez jönnek még a rezsiköltségek. A piacon szinte teljesen hiányoznak a kiadó családi házak, ami tovább szűkíti a kínálatot.
Elindult az Otthon Start Program: ez kell hozzá, hogy ön is igénybe vehesse a kedvezményes hitelt!
Bihary Szabolcs kiemelte: Én biztosan nem adnék ki ingatlant közjegyzői kiköltözési nyilatkozat nélkül. Ezzel utalt arra, hogy a jogi garanciák a bizonytalanabb piaci környezetben még nagyobb jelentőséget kapnak. Az albérletpiac jelenlegi alakulása azt mutatja, hogy a járvány utáni évek drágulási hulláma lecsengőben van, és a piac egy új, fenntarthatóbb szint felé közelít. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy ez a folyamat átmeneti jelenség marad-e, vagy tartósan alacsonyabb árakhoz vezet az albérletpiacon.