Lássunk tisztán

1 órája

Világszerte minden második ember látásproblémával él

A Látás Világnapja üzenete az, hogy a látásprobléma kialakulása ellen a megelőzés a legjobb védelem A WHO legfrissebb adatai szerint a látásprobléma világszerte több mint 2,2 milliárd embert érint és ezek felének állapota megelőzhető vagy kezelhető lett volna, ha időben történik a beavatkozás. A látásprobléma tehát nem csupán egészségügyi, hanem társadalmi kérdést is jelent: a mindennapi életminőség, a munkavégzés és a tanulás is múlhat azon, mennyire figyelünk szemünk egészségére.

Kutny Gábor

Hazánkban a felnőtt lakosság több mint fele használ szemüveget vagy kontaktlencsét, ami azt jelzi, hogy a látásprobléma rendkívül sok ember életét keseríti meg. Ráadásul a szemvizsgálatot sokan csak akkor veszik igénybe, amikor már panaszaik vannak. A statisztikák szerint az emberek 80 százaléka csak akkor megy szemészhez, ha már látásromlást tapasztal, pedig a korai felismerés akár 20–30 százalékkal növelheti a sikeres kezelés esélyét. A WHO 2023-as jelentése rámutat: világszerte egymilliárd látáskárosodásos eset van, amely megelőzhető vagy kezelhető lenne megfelelő ellátással. Magyarországon évente körülbelül 1,5 millió szemészeti szakrendelés történik, ezek többsége azonban már kialakult problémák miatt.

Látásprobléma- A digitális kor kihívásai

Az utóbbi években világszerte megnőtt a rövidlátás miatt segítségért fordulók száma, aminek egyik fő oka a digitális eszközök túlzott használata. A monitor, tablet vagy okostelefon előtti napi 7–10 órányi képernyőidő jelentősen hozzájárul a digitális szemfáradtság kialakulásához. Matók Ákos optikus szerint azonban nem törvényszerű, hogy a monitorhasználat automatikusan szemüveges életet jelent. Fontos hangsúlyozni, hogy a szemünk terhelése attól függ, mennyire tartunk szünetet és milyen környezetben dolgozunk. Félóránként érdemes 1–2 percre felnézni a monitorról, és távolra fókuszálni – ezzel pihentethetjük a szemet – mondja az optikus. A szakember szerint 40 éves kor felett természetes folyamat, hogy romlik a közellátás. Ez akkor is bekövetkezik, ha valaki nem dolgozik számítógép előtt, de a monitorhasználók hamarabb érzékelik a változást, hiszen szemük gyakrabban fárad el a folyamatos közeli fókusz miatt.

A fiatalok is veszélyben vannak

A túlzott képernyőhasználat a fiataloknál is gondot okoz. Aki hosszú ideig nézi a telefonját, és keveset tartózkodik a szabadban, annál nagyobb eséllyel alakulhat ki rövidlátás. A természetes fény jótékony hatású, ezért különösen fontos, hogy a gyerekek és fiatalok naponta legalább egy órát a szabadban töltsenek.

Apró változtatásokkal sokat tehetünk a szemünkért

A szem egészségének megőrzése nemcsak szakmai kérdés, hanem az egészséges életmód kérdése is. A megfelelő világítás olvasás vagy munkavégzés közben, a vitaminokban gazdag étrend (A-, C-, E-vitamin, valamint omega-3 zsírsavak), a rendszeres mozgás és a dohányzás kerülése mind hozzájárulnak a hosszú távú szemegészséghez.A szemüvegek és kontaktlencsék helyes tisztán tartása, valamint a gyermekek szemvédelmének megtanítása szintén kulcsfontosságú.

Látás Világnapja – figyelemfelhívás és cselekvésre ösztönzés

A Látás Világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet: sok esetben egyszerű, mindennapi változtatásokkal is sokat tehetünk szemünk egészségéért. A rendszeres szemvizsgálat, a digitális eszközök tudatos használata és az egészséges életmód egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy minél tovább élesen láthassuk a világot.

 

