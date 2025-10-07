október 7., kedd

A jövő eszközei

3 órája

Látássérülteknek segít a speciális telefon

Címkék#segédeszköz#látássérült#okostelefon

Teol.hu

Gombos Ferenc, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos  szövetségének segédeszköz-mentora volt a vendége a látássérültek megyei egyesületének a közelmúltban. A találkozón egy speciálisan látássérülteknek készült nyomógombos okostelefont mutatott be a sorstársaknak. A Blindshell márkájú készülék legújabb modelljét az országos szövetségen keresztül szerezhetik be a látássérültek. A beszédtámogatással működő okostelefonnal lehet sms-t olvasni, hívást kezdeményezni, mindezt nyomógombok segítségével. Hangvezérlése is van, amely mesterséges intelligenciával működik, szinte minden funkció elérhető ezen a módon. Van egy úgynevezett tandem-szolgáltatás is, amelyen keresztül távolról tudnak a látássérült személynek segíteni, ha szükséges.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

 

 

