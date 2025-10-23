1 órája
Lázár János: Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb (videó)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján emlékezett Bonyhád városa a hősökre, akik életüket és szabadságukat áldozták a magyar nemzetért.
A rendezvényen részt vett és ünnepi beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki így fogalmazott: Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb minden olyan közösség számára, amely nemzetként megmaradni, országként pedig gyarapodni akar. Amely nem hajlandó lemondani sem a hazáról, sem a haladásról, sem az ősi kultúráról, sem az utódok jólétéről.
Így emlékeztek Bonyhádon az 1956-os forradalomraFotók: Mártonfai Dénes
Az ünnepség méltó lezárásaként fáklyás menet indult az 1956-os emlékhelyhez, ahol az 52. sorgyalogezred hagyományőrző egyesületének felvezetésével helyezték el a megemlékezés koszorúit.
