Lázár János: Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb (videó)

Címkék#bonyhád#Lázár János#1956#teol video#megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján emlékezett Bonyhád városa a hősökre, akik életüket és szabadságukat áldozták a magyar nemzetért.

Teol.hu

A rendezvényen részt vett és ünnepi beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki így fogalmazott: Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb minden olyan közösség számára, amely nemzetként megmaradni, országként pedig gyarapodni akar. Amely nem hajlandó lemondani sem a hazáról, sem a haladásról, sem az ősi kultúráról, sem az utódok jólétéről.

Így emlékeztek Bonyhádon az 1956-os forradalomra

Fotók: Mártonfai Dénes

Az ünnepség méltó lezárásaként fáklyás menet indult az 1956-os emlékhelyhez, ahol az 52. sorgyalogezred hagyományőrző egyesületének felvezetésével helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A teljes tudósítást ide kattintva találja!

 

