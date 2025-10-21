október 21., kedd

Ne tervezz ügyintézést! Több napos leállás az egyik legnagyobb hazai banknál

Jelentős, több napos szolgáltatáskiesésre kell felkészülniük az ügyfeleknek. Az egyik legnagyobb magyar pénzintézet hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit a közelgő banki leállásról, amely több százezer embert érinthet országszerte.

Keresztes Klaudia

Az OTP Bank fejlesztési munkálatok miatt többnapos leállást, azaz bankszünnapot tart, így október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – derül ki a pénzintézet hivatalos tájékoztatásából.

A leállás ideje alatt több szolgáltatás is szünetel.
Az internet- és mobilbank sem lesz elérhető a leállás idején.
Forrás:  Shutterstock

Milyen szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

A leállás ideje alatt az online felületeken keresztül nem lesz lehetőség lakossági hitelek igénylésére, így az alábbi szolgáltatások szünetelnek:

  • ingatlan- és jelzáloghitel,
  • személyi kölcsön,
  • babaváró kölcsön,
  • áruhitel,
  • hitelkártya,
  • folyószámlahitel.

Továbbá 2025. október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig több szolgáltatás sem lesz elérhető:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer,
  • OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

A pénzintézet hangsúlyozza, hogy a leállás oka technikai fejlesztés, amely a rendszerek megbízhatóságát és biztonságát szolgálja. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az érintett időszakban ne próbálják elérni a lakossági hiteligényléssel kapcsolatos szolgáltatásokat és amennyiben lehetséges, előre intézzék el a szükséges online műveleteket.

 

