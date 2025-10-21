3 órája
Ne tervezz ügyintézést! Több napos leállás az egyik legnagyobb hazai banknál
Jelentős, több napos szolgáltatáskiesésre kell felkészülniük az ügyfeleknek. Az egyik legnagyobb magyar pénzintézet hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit a közelgő banki leállásról, amely több százezer embert érinthet országszerte.
Az OTP Bank fejlesztési munkálatok miatt többnapos leállást, azaz bankszünnapot tart, így október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – derül ki a pénzintézet hivatalos tájékoztatásából.
Milyen szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?
A leállás ideje alatt az online felületeken keresztül nem lesz lehetőség lakossági hitelek igénylésére, így az alábbi szolgáltatások szünetelnek:
- ingatlan- és jelzáloghitel,
- személyi kölcsön,
- babaváró kölcsön,
- áruhitel,
- hitelkártya,
- folyószámlahitel.
Továbbá 2025. október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig több szolgáltatás sem lesz elérhető:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer,
- OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
A pénzintézet hangsúlyozza, hogy a leállás oka technikai fejlesztés, amely a rendszerek megbízhatóságát és biztonságát szolgálja. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az érintett időszakban ne próbálják elérni a lakossági hiteligényléssel kapcsolatos szolgáltatásokat és amennyiben lehetséges, előre intézzék el a szükséges online műveleteket.