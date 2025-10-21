Ne tervezz ügyintézést! Több napos leállás az egyik legnagyobb hazai banknál

Az OTP Bank fejlesztési munkálatok miatt többnapos leállást, azaz bankszünnapot tart, így október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – derül ki a pénzintézet hivatalos tájékoztatásából.

Az internet- és mobilbank sem lesz elérhető a leállás idején.

Forrás: Shutterstock

Milyen szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

A leállás ideje alatt az online felületeken keresztül nem lesz lehetőség lakossági hitelek igénylésére, így az alábbi szolgáltatások szünetelnek:

ingatlan- és jelzáloghitel,

személyi kölcsön,

babaváró kölcsön,

áruhitel,

hitelkártya,

folyószámlahitel.

Továbbá 2025. október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig több szolgáltatás sem lesz elérhető:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

A pénzintézet hangsúlyozza, hogy a leállás oka technikai fejlesztés, amely a rendszerek megbízhatóságát és biztonságát szolgálja. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az érintett időszakban ne próbálják elérni a lakossági hiteligényléssel kapcsolatos szolgáltatásokat és amennyiben lehetséges, előre intézzék el a szükséges online műveleteket.