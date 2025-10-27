október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak szabályosan!

32 perce

Változás az igazoltatásnál: ezt az új papírt kéri a rendőr a járművezetőtől

Címkék#LED izzó#járművezető#igazoltatás

A közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendelet január elején módosult és ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy „tompított és távolsági fényszóró esetében minősítő jellel rendelkező LED fényforrást is szabad használni. De: nem mindegy, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis.

Mauthner Ilona

Az OSRAM Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba – írta a cég közleményében.

LED izzók, házilag nem szabad lecserélni
A LED izzók használata januártól nálunk is megengedett, ha az adott típus szerepel a kompatibilitási listában.
Forrás:  MW/illusztráció

LED izzók használata hazánkban is lehetővé vált januártól

A régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak LED-izzókat, amelyek energiatakarékosabbak és tartósabbak. Fontos az engedélyek és dokumentáció megléte, az átalakításokkor jogi problémák elkerülése érdekében. Idén január óta módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet Magyarországon.

Nem mindegy azonban, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis. 

A kompatibilitási listát ezen a linken találjuk. A listából kiderül az is, hogy pontosan melyik izzót lehet beletenni és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.

Csak autószerelő műhelyben végezhetik a cserelámpák beszerelését

A LED-esítés tehát nem végezhető el korlátozás nélkül, ezért érdemes tisztában lenni a jogszabályi előírásokkal, hogy elkerüljük a büntetéseket.

A cserelámpák beszerelését autószerelő műhelyben, szakember végezheti el. Itt ellenőrzik a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, majd beszerelik a fényforrást, majd kitöltik a műbizonylatot, ezzel igazolva a cserét. Az így kiállított műbizonylatot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi szerelő műhely vezetője, Plesz Imre.

A LED-izzó beszerelése után ezt kérheti a rendőr ellenőrzéskor: Műbizonylat, amelyet az autószerelő ad ki a beszerelés után. Műszaki vizsga igazolása, amely tanúsítja, hogy a LED-esítés megfelel a szabályoknak, és az izzó csomagolása, amelyen szerepelnie kell a magyarországi minősítő jelnek (egy „H” betű és 8 szám), valamint egy hétjegyű hologramos azonosító kódnak.

Komoly büntetésre számíthat, aki maga szerelte be

Ha LED-izzót szerelünk be az autóba, de nem rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel és dokumentációkkal, az alábbi következményekkel számolhatunk: Bírság kiszabása közúti ellenőrzés során. Műszaki vizsgára kötelezés, ahol a jármű nem fog átmenni az ellenőrzésen, ha a LED-esítés nem szabályos. Amennyiben szabálytalan LED-es világítással balesetet okozunk, a biztosító megtagadhatja a kártérítés kifizetését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu