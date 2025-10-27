Változás az igazoltatásnál: ezt az új papírt kéri a rendőr a járművezetőtől

Az OSRAM Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba – írta a cég közleményében.

A LED izzók használata januártól nálunk is megengedett, ha az adott típus szerepel a kompatibilitási listában.

Forrás: MW/illusztráció

LED izzók használata hazánkban is lehetővé vált januártól

A régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak LED-izzókat, amelyek energiatakarékosabbak és tartósabbak. Fontos az engedélyek és dokumentáció megléte, az átalakításokkor jogi problémák elkerülése érdekében. Idén január óta módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet Magyarországon.

Nem mindegy azonban, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis.

A kompatibilitási listát ezen a linken találjuk. A listából kiderül az is, hogy pontosan melyik izzót lehet beletenni és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.