Változás az igazoltatásnál: ezt az új papírt kéri a rendőr a járművezetőtől
A közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendelet január elején módosult és ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy „tompított és távolsági fényszóró esetében minősítő jellel rendelkező LED fényforrást is szabad használni. De: nem mindegy, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis.
Az OSRAM Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba – írta a cég közleményében.
LED izzók használata hazánkban is lehetővé vált januártól
A régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak LED-izzókat, amelyek energiatakarékosabbak és tartósabbak. Fontos az engedélyek és dokumentáció megléte, az átalakításokkor jogi problémák elkerülése érdekében. Idén január óta módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet Magyarországon.
Nem mindegy azonban, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis.
A kompatibilitási listát ezen a linken találjuk. A listából kiderül az is, hogy pontosan melyik izzót lehet beletenni és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.
Csak autószerelő műhelyben végezhetik a cserelámpák beszerelését
A LED-esítés tehát nem végezhető el korlátozás nélkül, ezért érdemes tisztában lenni a jogszabályi előírásokkal, hogy elkerüljük a büntetéseket.
A cserelámpák beszerelését autószerelő műhelyben, szakember végezheti el. Itt ellenőrzik a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, majd beszerelik a fényforrást, majd kitöltik a műbizonylatot, ezzel igazolva a cserét. Az így kiállított műbizonylatot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi szerelő műhely vezetője, Plesz Imre.
A LED-izzó beszerelése után ezt kérheti a rendőr ellenőrzéskor: Műbizonylat, amelyet az autószerelő ad ki a beszerelés után. Műszaki vizsga igazolása, amely tanúsítja, hogy a LED-esítés megfelel a szabályoknak, és az izzó csomagolása, amelyen szerepelnie kell a magyarországi minősítő jelnek (egy „H” betű és 8 szám), valamint egy hétjegyű hologramos azonosító kódnak.
Komoly büntetésre számíthat, aki maga szerelte be
Ha LED-izzót szerelünk be az autóba, de nem rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel és dokumentációkkal, az alábbi következményekkel számolhatunk: Bírság kiszabása közúti ellenőrzés során. Műszaki vizsgára kötelezés, ahol a jármű nem fog átmenni az ellenőrzésen, ha a LED-esítés nem szabályos. Amennyiben szabálytalan LED-es világítással balesetet okozunk, a biztosító megtagadhatja a kártérítés kifizetését.