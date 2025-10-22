október 22., szerda

Előd névnap

20°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Négy vármegyei a listán

3 órája

A legszebb magyar településnév kerestetik!

Címkék#Kalaznó#Tengelic#Fürged#szavazás#Regöly

A Kárpát-Medence legszebb magyar településneveit keresi a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda. A dél-nyugati régióban több Tolna vármegyei jelölt is szerepel.

Teol.hu
A legszebb magyar településnév kerestetik!

Nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt öt régióban ajánlást tettek, 2026. március 31-ig pedig szavazni lehet a legszebb magyar településnévre, írja az e-nyelv.hu. Egyszerre öt településnévre lehet szavazni egy-egy régión belül, az eredményhirdetést 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén tartják. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programok lesznek.

A dél-nyugati régióban Fürged, Kalaznó, Regöly és Tengelic település szerepel, de egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is ([email protected]), a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu