A legszebb magyar településnév kerestetik!

Nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt öt régióban ajánlást tettek, 2026. március 31-ig pedig szavazni lehet a legszebb magyar településnévre, írja az e-nyelv.hu. Egyszerre öt településnévre lehet szavazni egy-egy régión belül, az eredményhirdetést 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén tartják. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programok lesznek.

A dél-nyugati régióban Fürged, Kalaznó, Regöly és Tengelic település szerepel, de egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is ([email protected]), a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben.