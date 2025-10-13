október 13., hétfő

Érdemes az eget nézni

30 perce

Elképesztő égi látvány jön októberben: 1350 éve nem járt ilyen üstökös a Föld közelében!

Az ősz leglátványosabb csillagászati eseménye közeleg: október 18-tól látható lesz a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös, amely 1350 év után tér vissza a Föld közelébe. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint jó esély van arra, hogy szabad szemmel is megfigyelhető legyen a Lemmon üstökös.

Bencze Péter

A Lemmon üstökös október 18. körül tűnik majd fel az esti égbolton, és október 21-én halad el legközelebb a Föld mellett. A legjobb megfigyelési körülmények október 15–26. között várhatók, amikor a holdfény nem zavarja az észlelést, így akár kisebb távcső vagy binokulár nélkül is szabad szemmel látható lehet az égi vándor.

A Lemmon üstökös akár már a hétvégén is megfigyelhető lesz Tolna vármegyéből
A Lemmon üstökös akár már a hétvégén is megfigyelhető lesz Tolna vármegyéből Forrás: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Ezt tudni a Lemmon üstökösről

A C/2025 A6 (Lemmon) üstököst idén január 3-án fedezte fel az amerikai Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program, miközben földközeli objektumokat keresett. A kutatók eleinte aszteroidának hitték, mivel az égitest kicsi és kompakt volt, ám a Pan-STARRS korábbi felvételei és a részletes pályaszámítások kimutatták: egy hosszú periódusú üstökösről van szó, amely több mint egy évezredenként tér vissza.

A mostani napközelsége miatt a keringési ideje várhatóan 1150 évre rövidül, így a mostani megfigyelés valóban egyszeri alkalom: legközelebb a 32. században lesz látható. A szakértők szerint az üstökös 3,5–5 magnitúdó közötti fényességet érhet el, ami azt jelenti, hogy tisztán, sötét égbolt esetén szabad szemmel is felfedezhető lesz.

Így figyelhető meg

A megfigyeléshez az ideális időpont az október 22-i este: ekkor az üstökös az Ökörhajcsár csillagkép egyik fényesebb csillaga, az Izar közelében halad el. Az égi jelenség nyugati irányban, körülbelül 19 órakor, 22 fokos magasságban lesz látható. A csillagászok azt tanácsolják, hogy kitakarásmentes, fényszennyezéstől mentes helyről figyeljék meg az eseményt, mert a látvány valóban különlegesnek ígérkezik.

Az üstökösök fényessége sosem teljesen kiszámítható, de a jelenlegi előrejelzések alapján a C/2025 A6 (Lemmon) látványa az utóbbi évtizedek egyik legemlékezetesebb égi eseménye lehet.

Aki októberben feltekint az égboltra, egy több mint ezeréves kozmikus utazás tanúja lehet – egy olyan pillanaté, amelyet a mai emberiségből senki sem fog újra átélni. Tolna vármegyében egyébként rendszerint sokakat érdekelnek a hasonló égi jelenségek. Legutóbb szeptemberben írtunk arról, hogy a szekszárdi Kávária kilátón több százan lesték a holdfogyatkozást.

 

