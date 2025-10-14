Lezárás kezdődött a város legforgalmasabb kereszteződésében – Mutatjuk, merre kerülhet! (képgaléria)

Kedden reggel a munkaterületet elkerítő piros-fehér szalag és a sávban parkoló teherautó messziről jelezte: a lezárás miatt az érintett útszakaszt valóban nem lehet használni. A kivitelező cég megkezdte a burkolat feltárását, amely során kiderül, pontosan mi okozta az úttest régóta tapasztalt süllyedését. A lezárás következményei a forgalomban is jól láthatók. A Zrínyi utca irányába tartó járművek száma jelentősen csökkent, hiszen most éppen arra nem lehet kanyarodni. Az autósok ezért más útvonalat választanak, a forgalom pedig a környező utcákba és a felüljáró irányába terelődik.

Elkezdődtek a munkálatok a lezárás területén

Fotó: Mártonfai Dénes

A vasút felől érkezve azonban nem tapasztalható különösebb fennakadás. A közlekedés ezen az oldalon zavartalan, a lámpák ütemezése és a forgalom levezetése rendben zajlik. Más a helyzet a Keselyűsi út felől, ahol érezhetően hosszabb autósor torlódik fel a megszokottnál. A vasúti átjárónál most minden váltásnál több jármű várakozik, és a Sport utca irányából is lassabban engedik át a forgalmat. Ennek ellenére az autósok fegyelmezetten, türelmesen közlekednek: mindenki tudja, hogy a lezárás elkerülhetetlen volt.

Ezért volt szükség a lezárásra

A két hétig tartó szekszárdi munkálatok célja, hogy a megsüllyedt betonszakaszt teljesen újraalapozzák és visszabetonozzák, így a jövőben biztonságosabbá és tartósabbá váljon az útpálya.

A városvezetés korábban azt kérte a közlekedőktől, hogy aki teheti, kerülje el a vasúti átjárót, és inkább a felüljárót használja. A tapasztalatok szerint a javaslatot sokan megfogadták – a város forgalma bár átrendeződött, de komolyabb káosz nem alakult ki.

Mutatjuk, merre érdemes kerülni

A lezárás idején a vasúti átjáróban várhatóan megnő a várakozási idő, különösen akkor, amikor a sorompó zárva van. A reggeli órákban az iparterület felől érkező dolgozók, délután pedig a városból hazafelé tartó autósok számíthatnak nehezebb közlekedésre.

Ezen a részen eddig is gyakran feltorlódtak az autók, amikor jött a vonat. Most, hogy a sáv is kiesik, még hosszabb lesz az áthaladás. Azt javaslom a város lakóinak, hogy aki teheti, inkább a felüljárót használja. Ott gyorsabban és biztonságosabban lehet eljutni a belváros felé

– tanácsolta múlt héten a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Máté Péter, alpolgármester.