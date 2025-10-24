október 24., péntek

Torlós

1 órája

Egymást érik a lezárások és útszűkületek, mutatjuk, merre NE indulj el a következő napokban!

Több útszakaszon is korlátozásokra kell számítani Tolna vármegyében a következő napokban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Útinformon keresztül jelezte, hogy építési és karbantartási munkák miatt Pincehely, Dunakömlőd és Simontornya térségében félpályás lezárások, illetve útszűkületek lassítják a közlekedést.

Teol.hu

Az őszi munkálatok miatt a vármegye több pontján is forgalomkorlátozások léptek életbe. A Szekszárd–Simontornya összekötő úton gázvezeték-építés zajlik, Dunakömlőd bekötőútján vízvezeték-építés miatt váltakozó irányú forgalomra kell számítani, míg a Simontornya és Nagyszokoly közötti szakaszon aszfaltozást végeznek. A közútkezelő arra figyelmezteti az autósokat, hogy a munkaterületek közelében lezárások várhatóak, ezért fokozott óvatossággal vezessenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.

Tolna vármegye több pontján is lezárások nehezítik a közlekedést
Fotó: VIDAMARTON / Forrás: MW

Építési munkák a Szekszárd–Simontornya úton

A 6317-es jelű, Szekszárd és Simontornya közötti úton, Pincehely térségében gázvezeték-építés miatt alakítottak ki útszűkületet a 13+459 kilométerszelvényben.
A munkálatok október 20-án 13 óra 43 perckor kezdődtek, és október 28-án 16 óráig tartanak.
A korlátozás a kilométer-szelvény szerint csökkenő irányban (bal oldalon) van érvényben. A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy a térségben – különösen Kölesd, Szakadát és Tengelic környékén – torlódásokra lehet számítani.

Félpályás lezárás Dunakömlőd bekötőútján

A 62134-es út, vagyis Dunakömlőd bekötőútja szintén építési területté vált: vízvezeték-építési munkák zajlanak a 0+600 és 0+700 kilométer közötti szakaszon.
A korlátozás október 13. és november 10. között tart, a munkák idején félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat váltakozó irányban jelzőőrök irányítják.
A lezárás a kilométer-szelvény szerint növekvő irányban, a jobb oldalon érinti az útpályát.

Aszfaltozás Simontornya és Nagyszokoly között

A 6407-es jelű, Simontornya–Nagyszokoly–Iregszemcse összekötő úton aszfaltozási munkák zajlanak.
A lezárás a 0+000 és 1+368 kilométer közötti szakaszt érinti, tehát gyakorlatilag a teljes útvonalon számítani kell korlátozásra.
A munkák október 6-án kezdődtek, és várhatóan október 27-én 14 óráig tartanak.
A korlátozás mindkét irányban érvényes, a forgalmat jelzőlámpák szabályozzák.

Fokozott figyelmet kérnek az autósoktól

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és fokozott figyelemmel vezessenek.
Az Útinform javasolja, hogy aki teheti, válasszon alternatív útvonalat, mivel a munkálatok idején a megszokottnál hosszabb menetidőre kell számítani.

 

