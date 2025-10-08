Most jött! Lezárják a város legforgalmasabb kereszteződését! Mutatjuk, merre kerülhet!

A város egyik legterheltebb pontjáról van szó, ahol naponta több száz autó halad át, így a lezárás a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érezhető torlódásokat okozhat. A lezáráshoz vezető munkálatokat a város önkormányzata rendelte el, miután az érintett szakaszon hosszú ideje megsüllyedt a beton, ami a járművek számára egyre nagyobb kényelmetlenséget és balesetveszélyt jelentett.

A hatalmas gödör miatt van szükség a két hétig tartó lezárásra. Fotó: Makovics Kornél

A javítás részleteiről a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Máté Péter alpolgármester, aki elmondta: a probléma megoldása nem várhat tovább.

A szakaszon van egy olyan gödör, amihez föl kell bontani az egészet, mert valami nagy süllyedés történt. Nem tudjuk pontosan, mi okozta, de fel kell tárni. A javítás visszabetonozással történik, és a beton két hét alatt köt meg, még gyors kötővel is. Ezért a jobbra kanyarodó sávot ez idő alatt lezárjuk

– mondta az alpolgármester.

Miért ilyen hosszú a lezárás?

A szakemberek szerint az útburkolat alatt komoly szerkezeti hiba lehet, amelynek okát csak a feltárás után lehet pontosan megállapítani. A javítás során teljesen elbontják a hibás szakaszt, majd megerősített betonalapot építenek vissza, hogy az a jövőben is bírja a terhelést.