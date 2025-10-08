1 órája
Most jött! Lezárják a város legforgalmasabb kereszteződését! Mutatjuk, merre kerülhet!
Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani Szekszárdon október 13-tól kezdődően: két hétre lezárják a vasúti átjáró egyik sávját, mégpedig azt, amelyikből az iparterület felől érkezve jobbra lehet kanyarodni a buszpályaudvar és a Zrínyi utca irányába. Mutatjuk, merre lehet kerülni a lezárás ideje alatt.
A város egyik legterheltebb pontjáról van szó, ahol naponta több száz autó halad át, így a lezárás a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érezhető torlódásokat okozhat. A lezáráshoz vezető munkálatokat a város önkormányzata rendelte el, miután az érintett szakaszon hosszú ideje megsüllyedt a beton, ami a járművek számára egyre nagyobb kényelmetlenséget és balesetveszélyt jelentett.
A javítás részleteiről a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Máté Péter alpolgármester, aki elmondta: a probléma megoldása nem várhat tovább.
A szakaszon van egy olyan gödör, amihez föl kell bontani az egészet, mert valami nagy süllyedés történt. Nem tudjuk pontosan, mi okozta, de fel kell tárni. A javítás visszabetonozással történik, és a beton két hét alatt köt meg, még gyors kötővel is. Ezért a jobbra kanyarodó sávot ez idő alatt lezárjuk
– mondta az alpolgármester.
Miért ilyen hosszú a lezárás?
A szakemberek szerint az útburkolat alatt komoly szerkezeti hiba lehet, amelynek okát csak a feltárás után lehet pontosan megállapítani. A javítás során teljesen elbontják a hibás szakaszt, majd megerősített betonalapot építenek vissza, hogy az a jövőben is bírja a terhelést.
– Ez nem egy egyszerű kátyújavítás – fogalmazott Máté Péter.
Ha csak a felszínt javítanánk, néhány hónap múlva újra megsüllyedne. Most a teljes szerkezetet helyreállítjuk, hogy hosszú távon rendben legyen.
A városvezetés hangsúlyozta: a munkálatokat gyorsított ütemben végzik, de a beton kötési ideje miatt így is legalább két hétig szükség lesz a korlátozás fenntartására. Ez idő alatt a jobbra kanyarodó sáv teljesen le lesz zárva és a forgalmat ideiglenesen átterelik.
Mutatjuk, merre érdemes kerülni
A lezárás idején a vasúti átjáróban várhatóan megnő a várakozási idő, különösen akkor, amikor a sorompó zárva van. A reggeli órákban az iparterület felől érkező dolgozók, délután pedig a városból hazafelé tartó autósok számíthatnak nehezebb közlekedésre.
Ezen a részen eddig is gyakran feltorlódtak az autók, amikor jött a vonat. Most, hogy a sáv is kiesik, még hosszabb lesz az áthaladás. Azt javaslom a város lakóinak, hogy aki teheti, inkább a felüljárót használja. Ott gyorsabban és biztonságosabban lehet eljutni a belváros felé
– tanácsolta az alpolgármester.
Türelmet kérnek az autósoktól
A város vezetése arra kéri a közlekedőket, hogy a következő két hétben legyenek türelmesek, és lehetőség szerint előre tervezzék meg útvonalaikat.
– Tudjuk, hogy ez a szakasz sokak napi útvonalán szerepel, de a beavatkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben biztonságos és egyenletes legyen a forgalom. A türelmet most kérjük, de a javítás után mindannyian élvezhetjük majd az eredményét – mondta Máté Péter.
A munkálatok október 13-án, hétfőn kezdődnek, és ha az időjárás is kedvezően alakul, október 27-ére már teljesen visszaállhat a forgalom a megszokott rendbe.