Nem kell kosarat tolni

3 órája

Olyat csinált a Lidl, ami még nem volt! Ennek a húzásnak nagyon sokan fognak örülni

Pénteken útjára indul a kiskereskedelmi lánc mozgó boltja. A Lidl négy keréken kezdeményezése ősszel 48 magyarországi kistelepülésre látogat majd el.

Teol.hu

A kiskereskedelmi lánc sajtótájékoztatón jelentette be, hogy október 17-étől útjára indít egy mozgó üzletet. A Lidl négy keréken kezdeményezés célja, hogy azokra a kistelepülésekre, ahol nem lesznek állandó boltok, is el tudjanak jutni termékeikkel, és kiszolgálhassák vásárlóikat.

Ebben a Lidl-ben nem kell kosarat tolni (Fotó: Mediaworks)

Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, amely lényegében egy Renault furgon. Ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik. A legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik – írja a Világgazdaság.

A teljes cikket itt olvashatja el!

 

