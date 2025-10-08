október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne kockáztasd a büntetést

2 órája

Lomtalanítás: az építési törmelék január 1-től országosan díjkötelessé válik

Címkék#MOHU#lomtalanítás#hulladék

Mint beszámoltunk róla, október 1-jétől új szabályokat vezetett be a MOHU. Néhány új előírás vonatkozik a lomtalanításra is. A szemétszállítás részeként mostantól új keretek között lehet megszabadulni bizonyos hulladékoktól, de a lomtalanításba nem tartozhat az építési törmelék.

Mauthner Ilona

MOHU október 1-től új szabályokat vezetett be. Ez sokaknál rögtön aggodalmat keltett: vajon változik a szemétszállítás vagy a lomtalanítás menete? Az Energiaügyi Minisztérium közleménye viszont megnyugtató választ adott: a lakossági hulladékszállítás és a lomtalanítás rendje semmiben sem módosul. Az új szabályozás kizárólag az építési-bontási hulladék kezelésére és a mobil hulladékudvarokra vonatkozik.

Lomtalanítás: előre meghirdetik az adott településen
Még eltitkolni sem lehetne, hogy az adott településen mikor van lomtalanítás. Ugyanis a házak előtti terület tele van megunt holmival
Fotó: Balaton József/MTI

Lomtalanításba nem tartozik bele az építési-bontási törmelék

A MOHU ÁSZF-módosítása kimondja, hogy a szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal lomtalanítást biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit ki lehet rakni: csak olyan háztartási nagydarabos hulladék adható le, amely nem fér bele a kukába a rendszeres szemétszállítás során. Építési-bontási törmelék, elektronikai hulladék és veszélyes anyagok továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe.

Még eltitkolni sem lehetne, hogy az adott településen mikor van lomtalanítás. Ugyanis a házak előtti terület tele van megunt holmival – fotelekkel, régi székekkel, eltört tükörrel, éjjeli szekrénnyel, régi takarókkal – alig lehet a járdákon közlekedni.

Vannak, akik kihasználva a helyzetet, ilyenkor szabadulnának a régi tévéjüktől, számítógépüktől, mikrótól vagy ami még rosszabb, építési törmelék is kerül a kirakott holmik közé. Ez utóbbiakat – elektromos készülékek, üres festékes dobozok, téglák, építési hulladékok – nem szállítják el, se a MOHU, se az önkormányzati akcióknál sem. Sőt, büntetés jár érte, aki ilyet kihelyez.

Ami a MOHU-nál változott a lomtalanítás idején

A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történt változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. A lomtalanításnál azonban súlykorlátot vezettek be. A kihelyezett tárgyak méretét és súlyát is szabályozták.

Egy darab nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, és nem haladhatja meg a 2 métert.

Ennél nagyobb vagy nehezebb hulladékot a szolgáltató nem köteles elszállítani, így az a háztartás felelőssége marad. A lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni. Ha valaki idő előtt vagy késve helyezi ki, a szemétszállító nem viszi el. Az ingyenesen elszállítható mennyiség általában 2 köbméter/ingatlan/év, de településenként eltérhet. Ennél nagyobb mennyiség már díjköteles.

A hulladékudvarokban pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Például gumiabroncsból maximum 4 darab/nap és 16 darab/év adható le térítésmentesen. Az építési törmelék leadása továbbra is külön kezelendő, és 2026. január 1-től országosan díjkötelessé válik.

Aki nem tartja be a feltételeket, annak a hulladékát egyszerűen otthagyják, és saját költségén kell gondoskodnia az elszállításról.

Fontos tudni:

A lomtalanítás szabályainak megsértése szabálysértésnek minősül, és pénzbírsággal járhat, amelynek mértéke a helyi önkormányzati rendeletektől függ, de akár 150 ezer forint is lehet. A büntetést kockáztathatja az, aki: a lomokat nem a megfelelő időben helyezi ki az utcára, nem a megjelölt napon teszi ki, vagy nem a helyi rendeletnek megfelelő módon készíti elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu