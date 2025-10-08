Lomtalanítás: az építési törmelék január 1-től országosan díjkötelessé válik

MOHU október 1-től új szabályokat vezetett be. Ez sokaknál rögtön aggodalmat keltett: vajon változik a szemétszállítás vagy a lomtalanítás menete? Az Energiaügyi Minisztérium közleménye viszont megnyugtató választ adott: a lakossági hulladékszállítás és a lomtalanítás rendje semmiben sem módosul. Az új szabályozás kizárólag az építési-bontási hulladék kezelésére és a mobil hulladékudvarokra vonatkozik.

Még eltitkolni sem lehetne, hogy az adott településen mikor van lomtalanítás. Ugyanis a házak előtti terület tele van megunt holmival

Fotó: Balaton József/MTI

Lomtalanításba nem tartozik bele az építési-bontási törmelék

A MOHU ÁSZF-módosítása kimondja, hogy a szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal lomtalanítást biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit ki lehet rakni: csak olyan háztartási nagydarabos hulladék adható le, amely nem fér bele a kukába a rendszeres szemétszállítás során. Építési-bontási törmelék, elektronikai hulladék és veszélyes anyagok továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe.

Még eltitkolni sem lehetne, hogy az adott településen mikor van lomtalanítás. Ugyanis a házak előtti terület tele van megunt holmival – fotelekkel, régi székekkel, eltört tükörrel, éjjeli szekrénnyel, régi takarókkal – alig lehet a járdákon közlekedni.