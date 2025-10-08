1 órája
Lomtalanítás: az építési törmelék január 1-től országosan díjkötelessé válik
Mint beszámoltunk róla, október 1-jétől új szabályokat vezetett be a MOHU. Néhány új előírás vonatkozik a lomtalanításra is. A szemétszállítás részeként mostantól új keretek között lehet megszabadulni bizonyos hulladékoktól, de a lomtalanításba nem tartozhat az építési törmelék.
MOHU október 1-től új szabályokat vezetett be. Ez sokaknál rögtön aggodalmat keltett: vajon változik a szemétszállítás vagy a lomtalanítás menete? Az Energiaügyi Minisztérium közleménye viszont megnyugtató választ adott: a lakossági hulladékszállítás és a lomtalanítás rendje semmiben sem módosul. Az új szabályozás kizárólag az építési-bontási hulladék kezelésére és a mobil hulladékudvarokra vonatkozik.
Lomtalanításba nem tartozik bele az építési-bontási törmelék
A MOHU ÁSZF-módosítása kimondja, hogy a szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal lomtalanítást biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit ki lehet rakni: csak olyan háztartási nagydarabos hulladék adható le, amely nem fér bele a kukába a rendszeres szemétszállítás során. Építési-bontási törmelék, elektronikai hulladék és veszélyes anyagok továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe.
Még eltitkolni sem lehetne, hogy az adott településen mikor van lomtalanítás. Ugyanis a házak előtti terület tele van megunt holmival – fotelekkel, régi székekkel, eltört tükörrel, éjjeli szekrénnyel, régi takarókkal – alig lehet a járdákon közlekedni.
Vannak, akik kihasználva a helyzetet, ilyenkor szabadulnának a régi tévéjüktől, számítógépüktől, mikrótól vagy ami még rosszabb, építési törmelék is kerül a kirakott holmik közé. Ez utóbbiakat – elektromos készülékek, üres festékes dobozok, téglák, építési hulladékok – nem szállítják el, se a MOHU, se az önkormányzati akcióknál sem. Sőt, büntetés jár érte, aki ilyet kihelyez.
Ami a MOHU-nál változott a lomtalanítás idején
A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történt változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. A lomtalanításnál azonban súlykorlátot vezettek be. A kihelyezett tárgyak méretét és súlyát is szabályozták.
Egy darab nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, és nem haladhatja meg a 2 métert.
Ennél nagyobb vagy nehezebb hulladékot a szolgáltató nem köteles elszállítani, így az a háztartás felelőssége marad. A lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni. Ha valaki idő előtt vagy késve helyezi ki, a szemétszállító nem viszi el. Az ingyenesen elszállítható mennyiség általában 2 köbméter/ingatlan/év, de településenként eltérhet. Ennél nagyobb mennyiség már díjköteles.
MOHU: Továbbra is zavartalan a hulladékelszállítás
A hulladékudvarokban pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Például gumiabroncsból maximum 4 darab/nap és 16 darab/év adható le térítésmentesen. Az építési törmelék leadása továbbra is külön kezelendő, és 2026. január 1-től országosan díjkötelessé válik.
Aki nem tartja be a feltételeket, annak a hulladékát egyszerűen otthagyják, és saját költségén kell gondoskodnia az elszállításról.
Fontos tudni:
A lomtalanítás szabályainak megsértése szabálysértésnek minősül, és pénzbírsággal járhat, amelynek mértéke a helyi önkormányzati rendeletektől függ, de akár 150 ezer forint is lehet. A büntetést kockáztathatja az, aki: a lomokat nem a megfelelő időben helyezi ki az utcára, nem a megjelölt napon teszi ki, vagy nem a helyi rendeletnek megfelelő módon készíti elő.