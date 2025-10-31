Luxushotelben dolgozott, közben vendégeket és főnökét is átverte – milliókat csalt ki a „wellnessmenedzser”

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2024. évben egy magyarországi wellness hotel programmenedzser-helyetteseként dolgozott. Programszervezői munkakörét felhasználva hónapokon keresztül károsította meg munkaadóját oly módon, hogy a hotel beszállítóitól megrendelt termékeket nem vette át, ugyanakkor az ezekről kiállított valós (vagy ezek helyett utóbb a vádlott által készített) „fiktív” számlák ellenértékét, összegét a munkáltatót megtévesztve - a rendelések teljesedésbe menését illetően - jogosulatlanul felvéve eltulajdonította. Ennek érdekében több esetben a számlákat is átszerkesztette, vagy maga készített hamis számlát.

Milliókat csalt ki áldozataiból a hotel menedzsere (illusztráció: Shutterstock)

A nő ebben az időszakban internetes áruhirdetési oldalakon, álnéven különféle termékeket és szolgáltatásokat – köztük ruhaneműket, a 2024. évi németországi labdarúgó Európa Bajnokságra szóló belépőjegyeket, illetve európai városokban, így Stuttgartban, Rómában, Barcelonában lévő, kiadó ingatlanokat – is hirdetett eladásra, illetve bérletre annak ellenére, hogy azokkal sosem rendelkezett.

A sértettek a vételárat, illetve a bérleti díjat előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára, aki azonban a megrendelt terméket nem küldte el nekik, hanem azonnal elérhetetlenné vált. Több megtévesztett sértett a külföldre történt kiutazást követően szembesült vele, hogy csalás áldozatává vált.

A sértetteket összesen három millió forintot meghaladó összegű kár érte, amely az eljárás során csak kis részében térült meg. A járási ügyészség a csalások miatt korábban már jogerősen elítélt, jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést, pénzbüntetést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást indítványoz a Szekszárdi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is.

Az ügyészség továbbá azt is szorgalmazza, hogy a bíróság tiltsa el a nőt minden olyan foglalkozástól, ahol pénzkezelést, illetve áruk-szolgáltatások megrendelését végezhetné.