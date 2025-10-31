október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változatos volt a repertoárja

54 perce

Luxushotelben dolgozott, közben vendégeket és főnökét is átverte – milliókat csalt ki a „wellnessmenedzser”

Címkék#wellnes#vádlott#csalás

A Szekszárdi Járási Ügyészség többrendbeli minősített csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat egy 26 éves nagykanizsai nő ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Teol.hu

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2024. évben egy magyarországi wellness hotel programmenedzser-helyetteseként dolgozott. Programszervezői munkakörét felhasználva hónapokon keresztül károsította meg munkaadóját oly módon, hogy a hotel beszállítóitól megrendelt termékeket nem vette át, ugyanakkor az ezekről kiállított valós (vagy ezek helyett utóbb a vádlott által készített) „fiktív” számlák ellenértékét, összegét a munkáltatót megtévesztve - a rendelések teljesedésbe menését illetően -  jogosulatlanul  felvéve eltulajdonította. Ennek érdekében több esetben a számlákat is átszerkesztette, vagy maga készített hamis számlát.

Happy,Receptionist,Talking,On,The,Phone,While,Going,Through,Paperwork
Milliókat csalt ki áldozataiból a hotel menedzsere (illusztráció: Shutterstock)

A nő ebben az időszakban internetes áruhirdetési oldalakon, álnéven különféle termékeket és szolgáltatásokat – köztük ruhaneműket, a 2024. évi németországi labdarúgó Európa Bajnokságra szóló belépőjegyeket, illetve európai városokban, így Stuttgartban, Rómában, Barcelonában lévő, kiadó ingatlanokat – is hirdetett eladásra, illetve bérletre annak ellenére, hogy azokkal sosem rendelkezett.

A sértettek a vételárat, illetve a bérleti díjat előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára, aki azonban a megrendelt terméket nem küldte el nekik, hanem azonnal elérhetetlenné vált. Több megtévesztett sértett a külföldre történt kiutazást követően szembesült vele, hogy csalás áldozatává vált.

A sértetteket összesen három millió forintot meghaladó összegű kár érte, amely az eljárás során csak kis részében térült meg. A járási ügyészség a csalások miatt korábban már jogerősen elítélt, jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést, pénzbüntetést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást indítványoz a Szekszárdi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is.

Az ügyészség továbbá azt is szorgalmazza, hogy a bíróság tiltsa el a nőt minden olyan foglalkozástól, ahol pénzkezelést, illetve áruk-szolgáltatások megrendelését végezhetné.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu