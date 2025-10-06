október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A tengerig és tovább!

1 órája

Tolnán át már az Adriáig – teljes lett az M6-os, autópályán juthatunk Horvátországba!

Címkék#m6#autópálya#Horvátország

Tolnán és Baranyán át immár egészen Horvátországig vezet az M6-os autópálya, hiszen kedden megnyílik a Pélmonostor és a magyar határ közötti sztrádaszakasz.

Teol.hu

Hétfőn délután zajlott Pélmonostoron az A5-ös autópálya átadási ünnepsége, magyar részről kedden reggel teszik szabaddá a forgalom számára a már egy éve elkészült M6-os sztráda határhoz vezető szakaszát – írja a bama.hu. A fejlesztéssel közvetlen autópálya-kapcsolat jött létre Eszék és Budapest között, így a két város között akár két óra alatt is megtehető az út.

Fotó: MW

A horvát oldalon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig mintegy 670 forint a díj. Bár a Dalmáciába tartó utazók számára a boszniai szakasz hiánya miatt egyelőre nem jelent komoly gyorsítást, a drávaszögi települések és nevezetességek most jóval könnyebben megközelíthetők Tolnából is Baranyán át.

Részletek a teljes cikkben: bama.hu.

Lázár János: az M6 és az A5 összekötése egy régi seb begyógyulása Európában

Szimbólumértékű pillanatként értékelte Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötését. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az M6 és az A5 találkozása egy régi és mély seb begyógyulása.”
A miniszter szerint a huszadik század háborúi és politikai megosztottsága nagy sebeket ejtett a régión, de a kommunizmus bukásával elkezdődött a gyógyulás időszaka, amely most szimbolikusan is lezárul.

Mostantól valóban a legfontosabb dologra összpontosíthatunk: az életre, a gyarapodásra, a növekedésre.

– írta Lázár, hangsúlyozva, hogy a két ország gazdasági és társadalmi kapcsolatainak erősödése az egész térség ügye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu