Tolnán át már az Adriáig – teljes lett az M6-os, autópályán juthatunk Horvátországba!

Hétfőn délután zajlott Pélmonostoron az A5-ös autópálya átadási ünnepsége, magyar részről kedden reggel teszik szabaddá a forgalom számára a már egy éve elkészült M6-os sztráda határhoz vezető szakaszát – írja a bama.hu. A fejlesztéssel közvetlen autópálya-kapcsolat jött létre Eszék és Budapest között, így a két város között akár két óra alatt is megtehető az út.

Fotó: MW

A horvát oldalon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig mintegy 670 forint a díj. Bár a Dalmáciába tartó utazók számára a boszniai szakasz hiánya miatt egyelőre nem jelent komoly gyorsítást, a drávaszögi települések és nevezetességek most jóval könnyebben megközelíthetők Tolnából is Baranyán át.

Részletek a teljes cikkben: bama.hu.

Lázár János: az M6 és az A5 összekötése egy régi seb begyógyulása Európában

Szimbólumértékű pillanatként értékelte Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötését. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az M6 és az A5 találkozása egy régi és mély seb begyógyulása.”

A miniszter szerint a huszadik század háborúi és politikai megosztottsága nagy sebeket ejtett a régión, de a kommunizmus bukásával elkezdődött a gyógyulás időszaka, amely most szimbolikusan is lezárul.

Mostantól valóban a legfontosabb dologra összpontosíthatunk: az életre, a gyarapodásra, a növekedésre.

– írta Lázár, hangsúlyozva, hogy a két ország gazdasági és társadalmi kapcsolatainak erősödése az egész térség ügye.