október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Terelés

19 perce

Jött a meglepetés: az M60-ról Horvátország felé terelik a forgalmat

Címkék#m6#csomópont#autópálya#közlekedés

Olvasónkat, aki Pécsről Szekszárdra szeretett volna eljutni, meglepetésként érte a reggeli terelés. Erre nem számított.

Teol.hu

A megszokott rutinból vezető férfi, miután meglátta a lassító táblákat, még nem sejtette, hogy az M6-os-ra kanyarodva nem a megszokott pályatestre fog érkezni, hanem a szemközti oldalra kell kanyarodnia, egyenesen Horvátország felé.

Talán egy jó promóció is lehetne, hogy így ismerje meg mindenki az elkészült új M6-os pályaszakaszt, ám erről szó sincs.

Amint az Utinform.hu-n olvasható, a megoldás a következő:

M60 Bal pályáról Budapest irányába az M6-os autópályára a felhajtás kerülő úton történik (M60 Bal pályát az M6 Bal pályával közvetlen összekötő 60896-os összekötő út lezárva), a 60832-es ráhajtó ágon felhajtva az M6-Jobb pályára, majd Bóly Keleti csomópontnál fordulva lehet M6 Bal pályára Budapest irányba eljutni.

Magyarán, mintegy 3 kilométert kell haladni Pécsről a horvát határ felé, majd a legelső csomópontnál lehet rátérni a Budapest felé vezető szakaszra. Ez körülbelül egy 4-5 perces időveszteséget okoz jelenleg a főváros felé Pécsről.

Olvasónk mindenestere kedvet kapott, hogy megnézze az elkészült új pályaszakaszt, de mint mondta, erre csak hétvégén kerül sor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu