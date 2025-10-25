október 25., szombat

Járvány

33 perce

Madárinfluenza-veszély: drasztikus lépések a baromfiállományok védelmében

Címkék#járvány#madárinfluenza#baromfi

A magas kockázatú vármegyékben a madárinfluenza elleni kötelező intézkedések léptek életbe, közölte a Nébih.

Teol.hu

Az őszi időszak fokozott madárinfluenza kockázata miatt dr. Nemes Imre országos főállatorvos október 10-től megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben. A kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan tartani, míg az egyéb gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani. 

Chickens,Standing,In,A,Barn.,A,Group,Of,Chickens,Are
Fotó: Anton Dios / Forrás:  Shutterstock

Az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyékben érvényes: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre.

A Nébih által kiadott hatósági eljárásrend alapján országszerte érvényes előírás, hogy a 2025. október 1. és 2026. április 30. között tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő 4. napon tamponvizsgálatot kell végezni. A preventív vizsgálat hozzájárul az esetleges madárinfluenza fertőződés korai felismeréséhez. További lényeges rendelkezés, hogy a 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi állomány az Állategészségügyi Világszervezet által elismert országmentességig nem telepíthető újra. Az előírás a tömőalapanyagra és a tömés alatt lévő állományokra is érvényes.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy augusztus 15-től változtak a madárinfluenza kártalanítások szabályai. Ezt követően baromfi végtermék állományok esetében – az étkezési tojást termelő állományok kivételével – a kártalanítás maximális összege a számított kártalanítási érték 80%-ában határozható meg. Szintén lényeges közelmúltbeli változás, hogy ha a megelőző intézkedések ellenére az ország magas baromfisűrűségű területein megjelenik a madárinfluenza, akkor a hatóság kockázatértékelés alapján határozza meg a kitörés körül elrendelt megfigyelési körzet nagyságát. A jövőben tehát akár a kötelező 10 km-es körzet határain jelentősen túlnyúló, többszörösen nagyobb területen is érvénybe léphetnek a korlátozó intézkedések.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására, hiszen a járvány megelőzése az ágazat és a hatóság közös érdeke.

A madárinfluenzával kapcsolatban további információk megtekinthetők a Nébih tematikus oldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.
 

 

