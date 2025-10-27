Kik is a magyarok? Sokszínűségünket mutatja a statisztika

A magyarok, mint etnikai csoport mellett számos nemzetiség és etnikum él Magyarországon, amely tagjai együtt formálják hazánk etnikai térszerkezetét.

A szekszárdi városi sportcsarnokban rendezték meg a Roma Nemzetiségi Napot 2025. október ötödikén, vasárnap. Más nemzetiségűeket, magyarokat, németeket is szívesen láttak az eseményen Fotó: Mártonfai Dénes

Érdekes arányok

A KSH által közzétett tanulmányt Dr. Tóth Géza jegyzi. A címe: Etnikai kisebbségek Magyarországon a népszámlálások eredményei alapján. A 2022-es népességszámlálási adatokra épített összefüggéseket tesszük közzé, amely alapján hazánk népessége kilencmillió-hatszázháromezer-hatszázharmincnégy fő. Ebből több, mint egymillióan nem válaszoltak a nemzetiségi kérdésre.

Korszerkezet

A magyarországi nemzetiségiek között a cigányság a legfiatalabb korszerkezetű. Idős korszerkezetet láthatunk a horvát, szlovák és a német nemzetiség esetében.

Foglalkoztatás

Legalacsonyabb foglalkoztatással a cigányság, míg legmagasabbal az ukrán, a szerb és a román nemzetiség tagjai rendelkeznek.

Anyanyelvhasználat

Az ukránok, a lengyelek és a bolgárok képviselik a legnagyobb arányokat. Az ukránok anyanyelvhasználatának kiemelkedő jelentősége az orosz-ukrán háború elől hazánkba menekülőkből következik. A családi, baráti és közösségben beszélt nyelv mutatja a legkisebb arányokat.

Hány nemzetiség él Magyarországon a magyar mellett?

Magyarországon sok nemzetiség él. Tolna vármegye vonatkozásában elmondható, hogy a német nemzetiség különösen jelentős nálunk. A három évvel ezelőtti népszámlálás során száznegyvenkétezer-ötszázötvenegyen sorolták magukat német nemzetiséghez tartozónak. Akkor a németek 16,6 százaléka Pest vármegyében, tizenöt százalékuk Budapesten és 13,5 százalékuk Baranya vármegyében lakott. Arányuk Baranya, Komárom-Esztergom és Tolna vármegyében a legnagyobb.

A kérdés, hogy hány nemzetiség él Magyarországon, nemcsak statisztikai, hanem társadalmi jelentőségű is. Hazánk etnikai sokszínűsége nemcsak adat, hanem lehetőség is – a megértésre, az együttélésre és a közös jövő építésére.

Az elhunyt Heinek Ottó magyarországi német újságíró, közéleti vezető, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének nevét viseli a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő közösségi ház, számoltunk be erről még 2018-ban. Fotó: MW archiv

A többi nemzetiség, számuk, és lakóhelyük Magyarországon

Bolgárok: 6 ezer 109. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Cigányok (romák): 209 ezer 909. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegye. Görögök: 6 ezer 178. Budapest, Pest és Fejér vármegye. Horvátok: 21 ezer 824. Baranya, Zala és Vas vármegye. Lengyelek: 7 ezer 398. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Örmények: 4 ezer 199. Budapest, Pest, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Románok: 27 ezer 554. Budapest, Pest, Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye. Ruszinok: 7 ezer 111. Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Szerbek: 11 ezer 622. Budapest, Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Baranya vármegye. Szlovákok: 29 ezer 881. Győr-Moson-Sopron, Pest, Békés, Nógrád vármegye. Szlovének: 3 ezer 965. Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas Zala vármegye. Ukránok: 24 ezer 615. Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom- Esztergom vármegyékben, valamint Budapesten a legnagyobb.

Az elemzés itt érhető el.