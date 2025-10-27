október 27., hétfő

Nemzetiségek és etnikumok

50 perce

Kik is a magyarok? Sokszínűségünket mutatja a statisztika

Címkék#magyar#bolgár#etnikum#cigány#szlovén#görög#német#román

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarország lakossága nemcsak területileg, hanem etnikai összetétel szerint is sokszínű. Na, de akkor kik is a magyarok, és mit jelent ez a sokszínűség?

Brunner Mónika

A magyarok, mint etnikai csoport mellett számos nemzetiség és etnikum él Magyarországon, amely tagjai együtt formálják hazánk etnikai térszerkezetét.

Roma nap Szekszárdon 2025 október. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarország lakossága nemcsak területileg, hanem etnikai összetétel szerint is sokszínű. A magyarok talán joggal teszik fel maguknak a kérdést, hogy vajon kik az idegenek?
A szekszárdi városi sportcsarnokban rendezték meg a Roma Nemzetiségi Napot 2025. október ötödikén, vasárnap. Más nemzetiségűeket, magyarokat, németeket is szívesen láttak az eseményen  Fotó: Mártonfai Dénes

Érdekes arányok

A KSH által közzétett tanulmányt Dr. Tóth Géza jegyzi. A címe: Etnikai kisebbségek Magyarországon a népszámlálások eredményei alapján. A 2022-es népességszámlálási adatokra épített összefüggéseket tesszük közzé, amely alapján hazánk népessége kilencmillió-hatszázháromezer-hatszázharmincnégy fő. Ebből több, mint egymillióan nem válaszoltak a nemzetiségi kérdésre. 

  • Korszerkezet

A magyarországi nemzetiségiek között a cigányság a legfiatalabb korszerkezetű. Idős korszerkezetet láthatunk a horvát, szlovák és a német nemzetiség esetében.

  • Foglalkoztatás

Legalacsonyabb foglalkoztatással a cigányság, míg legmagasabbal az ukrán, a szerb és a román nemzetiség tagjai rendelkeznek. 

  • Anyanyelvhasználat

Az ukránok, a lengyelek és a bolgárok képviselik a legnagyobb arányokat. Az ukránok anyanyelvhasználatának kiemelkedő jelentősége az orosz-ukrán háború elől hazánkba menekülőkből következik. A családi, baráti és közösségben beszélt nyelv mutatja a legkisebb arányokat. 

Hány nemzetiség él Magyarországon a magyar mellett? 

Magyarországon sok nemzetiség él. Tolna vármegye vonatkozásában elmondható, hogy a német nemzetiség különösen jelentős nálunk. A három évvel ezelőtti népszámlálás során száznegyvenkétezer-ötszázötvenegyen sorolták magukat német nemzetiséghez tartozónak. Akkor a németek 16,6 százaléka Pest vármegyében, tizenöt százalékuk Budapesten és 13,5 százalékuk Baranya vármegyében lakott. Arányuk Baranya, Komárom-Esztergom és Tolna vármegyében a legnagyobb. 

A kérdés, hogy hány nemzetiség él Magyarországon, nemcsak statisztikai, hanem társadalmi jelentőségű is. Hazánk etnikai sokszínűsége nemcsak adat, hanem lehetőség is – a megértésre, az együttélésre és a közös jövő építésére.

Az elhunyt Heinek Ottó magyarországi német újságíró, közéleti vezető, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének nevét viseli a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő közösségi ház, számoltunk be erről még 2018-ban. Fotó: MW archiv

A többi nemzetiség, számuk, és lakóhelyük Magyarországon

  1. Bolgárok: 6 ezer 109. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.
  2. Cigányok (romák): 209 ezer 909. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegye. 
  3. Görögök: 6 ezer 178. Budapest, Pest és Fejér vármegye. 
  4. Horvátok: 21 ezer 824. Baranya, Zala és Vas vármegye. 
  5. Lengyelek: 7 ezer 398. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. 
  6. Örmények: 4 ezer 199. Budapest, Pest, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. 
  7. Románok: 27 ezer 554. Budapest, Pest, Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye.
  8. Ruszinok: 7 ezer 111. Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.
  9. Szerbek: 11 ezer 622. Budapest, Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Baranya vármegye. 
  10. Szlovákok: 29 ezer 881. Győr-Moson-Sopron, Pest, Békés, Nógrád vármegye. 
  11. Szlovének: 3 ezer 965. Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas Zala vármegye.
  12. Ukránok: 24 ezer 615. Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom- Esztergom vármegyékben, valamint Budapesten a legnagyobb. 

Az elemzés itt érhető el. 

Nem őshonos közösségek Magyarországon

Magyarország etnikai térképe nemcsak a történelmi nemzetiségeket mutatja meg, hanem a hazánkban letelepedett nem őshonos etnikumokat is. 

  • A legnépesebb csoport a kínai közösség, amely több mint 8000 főt számlál, főként Budapesten, valamint Pest és Hajdú-Bihar vármegyében élnek. Őket követik az arabok (4654 fő), az oroszok (4249 fő), a vietnamiak (3495 fő), valamint az olaszok (3274 fő). 
  • A nyugati országokból érkezők között találunk angolokat (2814 fő), amerikaiakat (2557 fő), franciákat (1735 fő), hollandokat (1957 fő), valamint osztrákokat (1097 fő). Érdekes, hogy a franciák kifejezetten szeretnek Budapesten a II. kerületben lakni. 
  • A keleti etnikumok – mint az indiaiak (1884 fő), törökök (1878 fő), koreaiak (1490 fő), perzsák (1314 fő)  – szintén jelen vannak. A japán közösség (1038 fő) szintén stabil jelenléttel bír, főként Budapesten és Hajdú-Bihar, valamint Pest vármegyékben. A legtöbb Japánt szintén Budapest II. kerületében találjuk. A zsidók száma 2393 fő. Az Ázsia szívében fekvő Mongóliából érkezett mongolok száma 1214 fő. 
  • A más dél-kelet-ázsiai országokból érkezettek száma 1679 fő volt. A fekete-afrikai országokból 2291 fő élt hazánkban, főként Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar  vármegyékben, legtöbben Debrecenben. A latin-amerikai országokból 3410 fő élt Magyarországon. 

Ezek a nem őshonos etnikai csoportok nemcsak gazdagítják Magyarország etnikai összetételét, hanem hozzájárulnak a társadalmi sokszínűséghez is. Bár nem rendelkeznek ugyanazokkal a nemzetiségi jogokkal, mint az őshonos közösségek, jelenlétük mégis fontos része a modern magyar társadalomnak.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
