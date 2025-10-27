41 perce
Kik is a magyarok? Sokszínűségünket mutatja a statisztika
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarország lakossága nemcsak területileg, hanem etnikai összetétel szerint is sokszínű. Na, de akkor kik is a magyarok, és mit jelent ez a sokszínűség?
A magyarok, mint etnikai csoport mellett számos nemzetiség és etnikum él Magyarországon, amely tagjai együtt formálják hazánk etnikai térszerkezetét.
Érdekes arányok
A KSH által közzétett tanulmányt Dr. Tóth Géza jegyzi. A címe: Etnikai kisebbségek Magyarországon a népszámlálások eredményei alapján. A 2022-es népességszámlálási adatokra épített összefüggéseket tesszük közzé, amely alapján hazánk népessége kilencmillió-hatszázháromezer-hatszázharmincnégy fő. Ebből több, mint egymillióan nem válaszoltak a nemzetiségi kérdésre.
- Korszerkezet
A magyarországi nemzetiségiek között a cigányság a legfiatalabb korszerkezetű. Idős korszerkezetet láthatunk a horvát, szlovák és a német nemzetiség esetében.
- Foglalkoztatás
Legalacsonyabb foglalkoztatással a cigányság, míg legmagasabbal az ukrán, a szerb és a román nemzetiség tagjai rendelkeznek.
- Anyanyelvhasználat
Az ukránok, a lengyelek és a bolgárok képviselik a legnagyobb arányokat. Az ukránok anyanyelvhasználatának kiemelkedő jelentősége az orosz-ukrán háború elől hazánkba menekülőkből következik. A családi, baráti és közösségben beszélt nyelv mutatja a legkisebb arányokat.
Hány nemzetiség él Magyarországon a magyar mellett?
Magyarországon sok nemzetiség él. Tolna vármegye vonatkozásában elmondható, hogy a német nemzetiség különösen jelentős nálunk. A három évvel ezelőtti népszámlálás során száznegyvenkétezer-ötszázötvenegyen sorolták magukat német nemzetiséghez tartozónak. Akkor a németek 16,6 százaléka Pest vármegyében, tizenöt százalékuk Budapesten és 13,5 százalékuk Baranya vármegyében lakott. Arányuk Baranya, Komárom-Esztergom és Tolna vármegyében a legnagyobb.
A kérdés, hogy hány nemzetiség él Magyarországon, nemcsak statisztikai, hanem társadalmi jelentőségű is. Hazánk etnikai sokszínűsége nemcsak adat, hanem lehetőség is – a megértésre, az együttélésre és a közös jövő építésére.
A többi nemzetiség, számuk, és lakóhelyük Magyarországon
- Bolgárok: 6 ezer 109. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.
- Cigányok (romák): 209 ezer 909. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegye.
- Görögök: 6 ezer 178. Budapest, Pest és Fejér vármegye.
- Horvátok: 21 ezer 824. Baranya, Zala és Vas vármegye.
- Lengyelek: 7 ezer 398. Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.
- Örmények: 4 ezer 199. Budapest, Pest, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.
- Románok: 27 ezer 554. Budapest, Pest, Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye.
- Ruszinok: 7 ezer 111. Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.
- Szerbek: 11 ezer 622. Budapest, Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Baranya vármegye.
- Szlovákok: 29 ezer 881. Győr-Moson-Sopron, Pest, Békés, Nógrád vármegye.
- Szlovének: 3 ezer 965. Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas Zala vármegye.
- Ukránok: 24 ezer 615. Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom- Esztergom vármegyékben, valamint Budapesten a legnagyobb.
Az elemzés itt érhető el.
Nem őshonos közösségek Magyarországon
Magyarország etnikai térképe nemcsak a történelmi nemzetiségeket mutatja meg, hanem a hazánkban letelepedett nem őshonos etnikumokat is.
- A legnépesebb csoport a kínai közösség, amely több mint 8000 főt számlál, főként Budapesten, valamint Pest és Hajdú-Bihar vármegyében élnek. Őket követik az arabok (4654 fő), az oroszok (4249 fő), a vietnamiak (3495 fő), valamint az olaszok (3274 fő).
- A nyugati országokból érkezők között találunk angolokat (2814 fő), amerikaiakat (2557 fő), franciákat (1735 fő), hollandokat (1957 fő), valamint osztrákokat (1097 fő). Érdekes, hogy a franciák kifejezetten szeretnek Budapesten a II. kerületben lakni.
- A keleti etnikumok – mint az indiaiak (1884 fő), törökök (1878 fő), koreaiak (1490 fő), perzsák (1314 fő) – szintén jelen vannak. A japán közösség (1038 fő) szintén stabil jelenléttel bír, főként Budapesten és Hajdú-Bihar, valamint Pest vármegyékben. A legtöbb Japánt szintén Budapest II. kerületében találjuk. A zsidók száma 2393 fő. Az Ázsia szívében fekvő Mongóliából érkezett mongolok száma 1214 fő.
- A más dél-kelet-ázsiai országokból érkezettek száma 1679 fő volt. A fekete-afrikai országokból 2291 fő élt hazánkban, főként Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben, legtöbben Debrecenben. A latin-amerikai országokból 3410 fő élt Magyarországon.
Ezek a nem őshonos etnikai csoportok nemcsak gazdagítják Magyarország etnikai összetételét, hanem hozzájárulnak a társadalmi sokszínűséghez is. Bár nem rendelkeznek ugyanazokkal a nemzetiségi jogokkal, mint az őshonos közösségek, jelenlétük mégis fontos része a modern magyar társadalomnak.