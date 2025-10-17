1 órája
Szekszárdon ért véget a győri rendőr hihetetlen kalandja (képgaléria)
Az Országos Kéktúra után a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalát is teljesítette Major Zoltán rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság főügyeletese. A több mint ötszáz kilométeres túra Mecseknádasdtól Szekszárdig tartó, mintegy hatvan kilométeres utolsó szakaszát október 16-án zárta le, ezzel célba ért Tolna vármegye székhelyén. Mutatjuk, hogy zajlott Major Zoltán különleges kalandja.
Az Országos Kéktúra hazánk leghosszabb, 1172 kilométeres, nyugat–keleti irányban futó, jelzett túraútvonala. A Dél-dunántúli és az Alföldi Kéktúrával együtt alkotja a több mint 2500 kilométer hosszú Országos Kékkört, amely a természetjárás egyik legnépszerűbb kihívása Magyarországon. A túrázók a teljes útvonalat az útvonalkövetés szabályai szerint, bélyegzőpontok felkeresésével igazolják. Major Zoltán most a Szekszárdon véget érő, mintegy 600 kilométeres szakaszt tudta le.
Így kezdődött Major Zoltán különleges küldetése
Major Zoltán alezredes 2024-ben már teljesítette az Országos Kéktúrát, most pedig a „Délit” is maga mögött tudhatja. Mint mondta, a természetjárás számára nemcsak fizikai, hanem lelki utazás is:
– Mindig is sokat dolgoztam, folyamatosan pörögtem, de pár éve egy pillanat alatt jöttem rá, mit jelent igazán a jelenben lenni. A túrázásban ezt a tudatos jelenlétet tudom gyakorolni. Nem vezeklés ez, hanem megélés – minden métert élvezek – fogalmazott.
Az alezredes egyedül teljesítette a túrát, útját végig dokumentálta: több száz fotó és személyes gondolat is született, amelyeket az „Oli útja” című Facebook-oldalán oszt meg. Az oldal célja, hogy másokat is inspiráljon a természetjárásra, a tudatos kikapcsolódásra és az egyszerű pillanatok értékelésére.
Szekszárdon ért véget a győri rendőr hihetetlen kalandjaFotók: Mártonfai Dénes
Különleges meglepetés várta Szekszárdon
A túrázó rendőr a Kéktúra mozgalom hivatalos bélyegzőfüzete szerint az Országos Kéktúra 9958. teljesítője lett. A Dél-dunántúli útvonalat eddig körülbelül 3500 fő járta végig, míg a teljes, 2500 kilométeres Országos Kékkört mindössze mintegy 700-an teljesítették.
A szekszárdi célba érkezésnél dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője emléklappal, valamint egy tolnai ajándékkal köszöntötte.
Major Zoltán tervei között szerepel az Alföldi Kéktúra teljesítése is, amellyel teljessé válna az országos Kékkör. Mint mondja, számára minden túra egy újabb lehetőség arra, hogy „megálljon, lélegezzen és a pillanatban éljen” – legyen szó hegyről, völgyből vagy egy csendes erdei ösvényről.