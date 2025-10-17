Szekszárdon ért véget a győri rendőr hihetetlen kalandja (képgaléria)

Az Országos Kéktúra hazánk leghosszabb, 1172 kilométeres, nyugat–keleti irányban futó, jelzett túraútvonala. A Dél-dunántúli és az Alföldi Kéktúrával együtt alkotja a több mint 2500 kilométer hosszú Országos Kékkört, amely a természetjárás egyik legnépszerűbb kihívása Magyarországon. A túrázók a teljes útvonalat az útvonalkövetés szabályai szerint, bélyegzőpontok felkeresésével igazolják. Major Zoltán most a Szekszárdon véget érő, mintegy 600 kilométeres szakaszt tudta le.

Major Zoltán a szekszárdi vasúti pályaudvaron pecsételte be az utolsó nyomatot a túra teljesítését követően

Fotó: Denes Martonfai

Így kezdődött Major Zoltán különleges küldetése

Major Zoltán alezredes 2024-ben már teljesítette az Országos Kéktúrát, most pedig a „Délit” is maga mögött tudhatja. Mint mondta, a természetjárás számára nemcsak fizikai, hanem lelki utazás is:

– Mindig is sokat dolgoztam, folyamatosan pörögtem, de pár éve egy pillanat alatt jöttem rá, mit jelent igazán a jelenben lenni. A túrázásban ezt a tudatos jelenlétet tudom gyakorolni. Nem vezeklés ez, hanem megélés – minden métert élvezek – fogalmazott.

Az alezredes egyedül teljesítette a túrát, útját végig dokumentálta: több száz fotó és személyes gondolat is született, amelyeket az „Oli útja” című Facebook-oldalán oszt meg. Az oldal célja, hogy másokat is inspiráljon a természetjárásra, a tudatos kikapcsolódásra és az egyszerű pillanatok értékelésére.