október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

23°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépkor

1 órája

Már csak egy „kéményseprő betegség” a bajom: a korom

Címkék#Ulbert János#humor#önkormányzat

Ulbert János bácsi azt vallja, humorra is szükség van a hosszú élethez. A szépkorú paksi lakost nemrégiben kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték.

Révészné Hanol Erzsébet

Ulbert Jánost köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Nagy Balázs alpolgármester és Szél Benjamin önkormányzati képviselő. Jani bácsi 1935. október 20-án született Pakson sváb, evangélikus családba. Az 1950-es években Gyapán a Kanacsi Állami Gazdaságban kezdett dolgozni, ott tanulta a ki a gépszerelő szakmát. Az utolsó munkahelye pedig a Paksi Atomerőmű Vállalatnál volt, ahol lakatosként a gáztechnikához került. Onnan 1991-ben ment nyugdíjba.

Ulbert János bácsit Szél Benjamin és Nagy Balázs köszöntötte
Forrás: TelePaks

A dunakömlődi Wächter Annával 1958-ban kötött házasságot. Feleségét három évvel ezelőtt veszítette el. Azóta Jani bácsi megtanult főzni, rendben tartja a kertet, udvart. Lánya és menye is segítik a mindennapokban. Négy unokája van, három fiú és egy lány, valamint három dédunoka, két lány és egy fiú, a negyedik dédunokát januárra várják. Szereti a keresztrejtvényeket, olvas és több virágot gondoz. A hosszú élet titka szerinte az, hogy nem szabad elhagyni a humort, és ahogy ehhez hűen mondja: nekem már csak egy „kéményseprő betegség” a bajom: a korom.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu