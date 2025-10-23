Ulbert Jánost köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Nagy Balázs alpolgármester és Szél Benjamin önkormányzati képviselő. Jani bácsi 1935. október 20-án született Pakson sváb, evangélikus családba. Az 1950-es években Gyapán a Kanacsi Állami Gazdaságban kezdett dolgozni, ott tanulta a ki a gépszerelő szakmát. Az utolsó munkahelye pedig a Paksi Atomerőmű Vállalatnál volt, ahol lakatosként a gáztechnikához került. Onnan 1991-ben ment nyugdíjba.

Ulbert János bácsit Szél Benjamin és Nagy Balázs köszöntötte

Forrás: TelePaks

A dunakömlődi Wächter Annával 1958-ban kötött házasságot. Feleségét három évvel ezelőtt veszítette el. Azóta Jani bácsi megtanult főzni, rendben tartja a kertet, udvart. Lánya és menye is segítik a mindennapokban. Négy unokája van, három fiú és egy lány, valamint három dédunoka, két lány és egy fiú, a negyedik dédunokát januárra várják. Szereti a keresztrejtvényeket, olvas és több virágot gondoz. A hosszú élet titka szerinte az, hogy nem szabad elhagyni a humort, és ahogy ehhez hűen mondja: nekem már csak egy „kéményseprő betegség” a bajom: a korom.