1 órája
Rágós lett a marhahús, nem a szakács tehetett róla
Ilyenben még nem volt részem, egy nap ráment a főzésre. Gulyáslevest szerettem volna készíteni a családomnak, és megvettem hozzá az alapanyagokat. A közel hatezer forintos marhahúsból fél kilót. Felkockáztam, és úgy, ahogy kell, elindítottam a főzést.
Két és fél óra után még mindig olyan kemény volt, mint az első félórában. Mivel munkába kellett mennem, leállítottam a főzést. Útközben azon gondolkodtam, hogy a fenébe fordulhat elő, hogy hatezer forintos marhahús ennyire pocsék legyen.
Vajon ki a hunyó?! Az üzlet, ahol vettem, vagy a kereskedő, akitől az üzlet vette?
Lehet, hogy a kereskedő kutyaeledelként adta el az üzletnek, az meg úgy gondolta, keres rajta egy kicsit, úgyis annyi a kiadása.
Végül, újabb két órás főzés után már élvezhető volt a gulyásleves is.