október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Rágós lett a marhahús, nem a szakács tehetett róla

Címkék#marhahús#hibás#alapanyag

Ilyenben még nem volt részem, egy nap ráment a főzésre. Gulyáslevest szerettem volna készíteni a családomnak, és megvettem hozzá az alapanyagokat. A közel hatezer forintos marhahúsból fél kilót. Felkockáztam, és úgy, ahogy kell, elindítottam a főzést.

Mauthner Ilona

Két és fél óra után még mindig olyan kemény volt, mint az első félórában. Mivel munkába kellett mennem, leállítottam a főzést. Útközben azon gondolkodtam, hogy a fenébe fordulhat elő, hogy hatezer forintos marhahús ennyire pocsék legyen. 

marhahús
Egy nap ráment, mire a marhahús megpuhult
Forrás: Street ki

Vajon ki a hunyó?! Az üzlet, ahol vettem, vagy a kereskedő, akitől az üzlet vette? 

Lehet, hogy a kereskedő kutyaeledelként adta el az üzletnek, az meg úgy gondolta, keres rajta egy kicsit, úgyis annyi a kiadása.

Végül, újabb két órás főzés után már élvezhető volt a gulyásleves is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu