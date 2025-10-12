Rágós lett a marhahús, nem a szakács tehetett róla

Két és fél óra után még mindig olyan kemény volt, mint az első félórában. Mivel munkába kellett mennem, leállítottam a főzést. Útközben azon gondolkodtam, hogy a fenébe fordulhat elő, hogy hatezer forintos marhahús ennyire pocsék legyen.

Egy nap ráment, mire a marhahús megpuhult

Forrás: Street ki

Vajon ki a hunyó?! Az üzlet, ahol vettem, vagy a kereskedő, akitől az üzlet vette?

Lehet, hogy a kereskedő kutyaeledelként adta el az üzletnek, az meg úgy gondolta, keres rajta egy kicsit, úgyis annyi a kiadása.

Végül, újabb két órás főzés után már élvezhető volt a gulyásleves is.