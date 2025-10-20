Abnormális
31 perce
Még a sokat látott vadászok is megdöbbentek az elejtett vad látványától (fotó)
Svájci vadászvendég ejtette el a képen látható igencsak különleges és egyedi, abnormis trófeájú bikát a Gyulaj Zrt. kisszékelyi vadászterületén.
A kísérő Kovács Dávid, kerületvezető vadász volt. Először a vad különleges trófeáját vették észre, majd furcsa, bicegő mozgását. Jobban megfigyelve látták, hogy a bika bal mellső lábának csülök része begyógyult sebbel, de teljesen hiányzik, túloldalt pedig az oldalán sebesülés helye látszódott. Gratulálunk a különleges trófeához! – írja a Gyulaj Hunting Magazine a közösségi oldalon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre