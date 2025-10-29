október 29., szerda

Elmúlt a veszély

Megállították a fertőzést: újra megnyílnak a külföldi piacok!

Teol.hu

Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusát – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Hozzátette, egy újabb nagy lépés tettünk afelé, hogy az úgynevezett harmadik országokkal helyreálljon a kereskedelem zavartalansága – tájékoztatott közleményében az Agrárminisztérium. 

Hazánkban hivatalosan is megszűnt a járvány
Fotó: origo.hu

Nagy István közölte, a január végén, 3 Zala vármegyei juhtartó telepen felbukkant eseteket sikerült megfékezni, így a fertőzés további terjedését megállították, és azóta egyetlen új esetet sem igazoltak a szakemberek. Éppen ezért az állategészségügyi hatóság még március 3-án az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, április 2-ától pedig a további korlátozás alá eső területeket is feloldotta.

Az agrárminiszter hozzátette, a hatóság az Állategészségügyi Világszervezethez − az előírások szerint − az utolsó érintett telep végfertőtlenítését követő 6 hónap után nyújtotta be a mentesség iránti kérelmet, amelyet a világszervezet el is fogadott. Ezzel visszaállt hazánk kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusa, amely jelentősen hozzájárul a kereskedelem zavartalanságához.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos készenlét. Az állattartók szerepe kulcsfontosságú a járványügyi előírások szigorú és következetes betartásában, hiszen csak ezzel tudják minimálisra csökkenteni a betegségek állatállományokba történő újabb behurcolásának lehetőségét.

Minden, a betegséggel kapcsolatos fontos információ elérhető a Nébih tematikus oldalán: https://portal.nebih.gov.hu/kiskerodzok-pestise

 

