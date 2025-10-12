október 12., vasárnap

54 perce

Megduplázták a karácsonyi támogatást – most még könnyebb igényelni!

Címkék#ajándékutalvány#jövedelem#karácsony

Paks külső településrészein lesz kihelyezett szociális ügyfélfogadás a karácsonyi ajándékutalvány igényléséhez.

Révészné Hanol Erzsébet

Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a külső településrészeken a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal annak érdekében, hogy az ott élők is könnyen leadhassák a karácsonyi ajándékutalvány igényléséhez szükséges nyomtatványt. A Csámpai Közösségi Házban október 16-án (csütörtök), a Cseresznyési Erdei Iskolában október 20-án (hétfő), a Gyapai Közösségi Házban október 21-én (kedd), a Biritói Közösségi Házban pedig október 22-én (szerda) várják az érintett időseket. Kérik, hogy ne hagyják otthon a jogosultságot igazoló okmányokat és nyugdíj összegét igazoló zöld nyomtatványt.

Csámpán a közösségi házban lesz kihelyezett ügyfélfogadás
Forrás: TelePaks (archív)

Ahogy arról már írtunk, a korábbinál nagyobb összegben, 10 ezer forint helyett 20 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal segíti az alacsony jövedelmű nyugdíjasok karácsonyát a paksi önkormányzat. Az utalványt 2025. október 27-én, 16 óráig igényelhetik azok a paksi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok, akikek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén a 199.500 forintot. 

 

