Tisztelet a hősöknek – Szekszárdon így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról (képgaléria)

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Berlinger Attila, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere mondta, aki hangsúlyozta: a szabadság nem magától értetődő, és minden nemzedék felelőssége, hogy megőrizze azt.

„Ne írják elő, mikor és hol lengethetjük nemzeti színű zászlónkat, kivel működhetünk együtt, milyen elvek szerint éljünk. Nekünk jogunk van dönteni arról, hogy milyen országban akarunk élni. Mi a 20. század világában nem egyszer megtapasztaltuk a szabadság nélkülözését, és elszenvedtük a háború borzalmait” – fogalmazott a polgármester.

Berlinger Attila beszédében kiemelte: csak közösségként, összefogással lehet jövőt építeni.

„Csak együtt tudjuk megélni a szabadságunkat, csak együtt tudunk talpra állni a válságból, és csak együtt tervezhetünk jövőt magunknak.”

Az ünnepi műsort a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói adták elő „Gloria Victis – Tisztelet a hősöknek!” címmel, méltó módon idézve fel az 1956-os események szellemiségét és üzenetét. A megemlékezésen Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott egyházi áldást, majd a résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.

A rendezvényen közreműködött a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Vármegyei Szervezete, valamint az Alisca Brass Band, akik zenei kíséretükkel tették még emelkedettebbé az eseményt.