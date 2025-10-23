október 23., csütörtök

Főhajtás

1 órája

Tisztelet a hősöknek – Szekszárdon így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról (képgaléria)

Címkék#város#hős#forradalom

Szekszárd városa csütörtök délelőtt méltóságteljes ünneppel tisztelgett a hősök emléke előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. A Szent István téren, az 1956-os emlékműnél tartott megemlékezés során a város vezetői, intézményeinek és civil szervezeteinek képviselői közösen fejezték ki tiszteletüket.

Teol.hu

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Berlinger Attila, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere mondta, aki hangsúlyozta: a szabadság nem magától értetődő, és minden nemzedék felelőssége, hogy megőrizze azt. 

Megemlékezés Szekszárdon
Méltó módon zajlott a megemlékezés Szekszárdon Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

„Ne írják elő, mikor és hol lengethetjük nemzeti színű zászlónkat, kivel működhetünk együtt, milyen elvek szerint éljünk. Nekünk jogunk van dönteni arról, hogy milyen országban akarunk élni. Mi a 20. század világában nem egyszer megtapasztaltuk a szabadság nélkülözését, és elszenvedtük a háború borzalmait” – fogalmazott a polgármester.

Berlinger Attila beszédében kiemelte: csak közösségként, összefogással lehet jövőt építeni.

„Csak együtt tudjuk megélni a szabadságunkat, csak együtt tudunk talpra állni a válságból, és csak együtt tervezhetünk jövőt magunknak.” 

Berlinger Attila mondott ünnepi beszédet a megemlékezésen
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

Diákműsor színesített a megemlékezést

Az ünnepi műsort a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói adták elő „Gloria Victis – Tisztelet a hősöknek!” címmel, méltó módon idézve fel az 1956-os események szellemiségét és üzenetét. A megemlékezésen Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott egyházi áldást, majd a résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. 

A Garay gimnázium diákjai adtak műsort
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

A rendezvényen közreműködött a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Vármegyei Szervezete, valamint az Alisca Brass Band, akik zenei kíséretükkel tették még emelkedettebbé az eseményt.

Tisztelet a hősöknek – Szekszárdon így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról

Fotók: Mártonfai Dénes

Az ünnepi program zárásaként a résztvevők a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében folytatták az emlékezést, ahol a fiatalok előadásában ismét felcsendültek a forradalom hőseinek üzenetei.

Szekszárd idén is bizonyította: a város közössége méltó módon őrzi ’56 emlékét, és továbbadja a szabadság, a bátorság és az összetartozás örök értékeit.

 

