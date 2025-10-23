Tolna városa tisztelettel hajtott fejet az 1956-os hősök előtt (fotók)

A megemlékezésen Balogh Zoltán polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben az 56-os hősök bátorságára, a szabadság iránti vágyuk tisztaságára és a mindennapi emberek küzdelmeire emlékeztetett.

A megemlékezésre a Lovardában került sor

Fotó: Makovics Kornel

„’56 népe nem vágyott gazdagságra, fényűzésre, földi paradicsomra, nem voltak a valóságtól elrugaszkodott vágyaik. Mindenekelőtt végre egy kis békességet, nyugalmat szerettek volna. Megelégedtek volna a tisztes szegénységgel is, amiből, ha lassan, lépésről lépésre is, de van lehetőség feljebb jutni” – fogalmazott a polgármester.

Az október 23-i ünnepi műsorban a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai idézték fel a forradalom eseményeit, versekkel, zenével és szimbolikus jelenetekkel tisztelegve a hősök emléke előtt.

Koszorúzás zárta a megemlékezést

A megemlékezés végén a résztvevők közösen helyezték el az emlékezés koszorúit a Hősök terén, ahol csendben hajtottak fejet azok előtt, akik 1956-ban a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdöttek.